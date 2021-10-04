موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات المفتوحة الناقلة

يبحث الكثير من عشاق ومحبي الساحة المستديرة عن موعد مباراة القمة التي تضم كل من منتخب إيطاليا ومنتخب إسبانيا في مواجهة نارية ضمن إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي من المقرر إقامتها على ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو وهو معقل النادي الإيطالي إنتر ميلان وكذلك إي سي ملان، وعلى الرغم أن موعدها لم يحِن بعد إلا ان هناك الكثير من عشاق الساحة المستديرة يبحثون عن موعدها وعن القنوات المفتوحة الناقلة لهذه المباراة النارية.

يستعد كلا المنتخبين لمواجهة بعضهما في نصفت نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يترقب الملايين من المشجعين لمشاهدة هذه المباراة القوية والمليئة بالأجواء الساخنة، والجميع يعلم أيضا أن مباراة إيطاليا وإسبانيا من المباريات القوية التي يصعب توقع الفائز فيها.

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية بعد أن احتل صدارة مجموعته الأولى في المستوى الأول برصيد 12 نقطة، وذلك بعد ان حقق الفوز في مباراته السابقة أمام منتخب البوسنة والهرسك وكانت خارج ملعبه أيضا، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وأحرز الأهداف كل من اللاعب “أندريا بيلوتي، دومينيك بيراري”.

في الجانب الآخر صعد منتخب إسبانيا إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية بعد ان احتل صدارة المجموعة الرابعة والأخيرة في المستوى الأول، حيث استطاع أن يجمع في رصيده 11 نقطة، وحقق منتخب إسبانيا الفوز في مباراته السابقة التي كانت على حساب منتخب ألمانيا، وانتهت المباراة بنتيجة 6 أهداف لإسبانيا مقابل لا شيء.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة للمباراة:

تقام مباراة إيطاليا وإسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب “سان سيرو” بمدينة ميلانو الإيطالية، في يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري 2021، وتذاع المباراة على قناة بي عن سبورت 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي.