موعد مباراة إنجلترا ضد أوكرانيا اليوم في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تشهد منافسات بطولة أُمم أوروبا يورو 2020 اليوم مواجهة مميزة تقود الفائز منها مباشرة للدور نصف النهائي، ويلتقي المنتخب الإنجليزي المرشح بقوة للظفر بلقب يورو 2020 بنظيره الأوكراني صاحب الحضور المميز في البطولة، وبعد إقصائه منتخب السويد يريد منتخب أوكرانيا تكرار معجزته مع منتخب إنجلترا إلا أن المهمة قد تتعقد قليلاً إذا تعلق الأمر بمنتخب مثل منتخب إنجلترا.

وأقصى منتخب إنجلترا نظيره الألماني من دور الـ 16 في اليورو في حين تمكن منتخب أوكرانيا من الإطاحة بمنتخب السويد من دور الـ 16 ايضاً، ويكمل الفائز اليوم عقد المتأهلين للدور نصف النهائي بعد معرفة المتأهل من مباراة الدنمارك ضد التشيك، وبالرغم من أن هذه المعلومة قد تكون غريبة إلا ان منتخب أوكرانيا سبق له وأن فاز باللقب في ظل عجز المنتخب الإنجليزي في التأهل للدور النهائي حتى، والمرة الوحيدة التي تمكن فيها الأوكران من حصد لقب بطولة أُمم أوروبا كانت في النسخة الأولى للبطولة عام 1960 تحت مسمى منتخب الإتحاد السوفييتي الذي كان يضم لاعبين من رقعة واسعة من روسيا ودول الإتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا وغيرها.

ويلعب كلا المنتخبين اليوم في ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل قنوات بي إن سبورت ماكس الأولى وبي إن سبورت ماكس الثانية اللقاء في الوقت المحدد أعلاه بتعليق حسن العيدروس.