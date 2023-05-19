موعد مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

بعد أن انتهت مباريات نصف النهائي تحددت الفرق المتأهلة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، حيث استطاع فريق إنتر ميلان أن يتفوق على غريمه فريق ميلان، بينما تخطى فريق مانشستر سيتي ريال مدريد بهزيمة ثقيلة تعرض لها الملكي، ويلاقي فريق الإنتر نظيره مانشستر سيتي في أول مباراة رسمية تجمع الفريقين بنهائي دوري الأبطال هذا العام، يذكر أن آخر مباراة نهائي جمعت بين فريقين لأول مرة كانت مواجهة عام 2005 التي جمعت فريق ميلان أمام ليفربول.

مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق 10 يونيو، يلتقي الفريقان على إستاد أتاتورك في تركيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10.00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على الرغم من أن الفريقين لم يلتقيا في مواجهة رسمية إلا أن النهائي هو الخامس الذي يجمع فريقا من إنجلترا أمام فريق من إيطاليا، بالمرة الأولى تواجه روما أمام ليفربول 1984 وفي العام التالي تواجه يوفنتوس وليفربول، خلال نسختي عام 2005 و2007 التقى ميلان وليفربول، وتعد تلك هي المواجهة الخامسة.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الأبطال 2023

تقوم قناة بي إن سبورت بنقل مباراة النهائي المنتظرة، إذ تمتلك القناة حقوق البث المباشر للمباريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تنال المباراة تغطية إعلامية واسعة حول العالم، يمكنك أن تتابع المباراة من خلال الاشتراك في باقة بي أن سبورت القطرية، والحصول على اشتراك بريميوم لتتابع المباراة النهائية، وأقوى المباريات الأوربية والعالمية بجودة عالية.

مشوار الفريقين في البطولة

خاض كل من فريق مانشستر سيتي وإنتر ميلان مشوار صعب من أجل الوصول إلى حلم النهائي، حيث واجه فريق الإنتر في ربع النهائي فريق بنفيكا، بينما تأهل ليواجه ميلان في نصف النهائي، أما فريق السيتي فقد واجه بايرن ميونخ، قبل أن يتأهل ليتخطى ريال مدريد في المرحلة التالية، إذ يتحفز كل فريق إلى الفوز بالبطولة الأقوى بين الأندية في العالم.

تاريخ فوز الفريقين بدوري الأبطال

استطاع فريق إنتر ميلان أن يحقق الفوز ببطولة دوري الأبطال ثلاث مرات حيث حقق البطولة نسخ عام (1964,1965,2010)، على النقيض لم يستطع فريق مانشستر سيتي أن يحقق البطولة من قبل، وكان الفريق قد خرج في آخر مواجهة له العام الماضي أمام فريق ريال مدريد بعدما خسر في تصف النهائي، لتكون أول مباراة نهائية يحضرها الفريق، ويحصل على فرصة الفوز في البطولة لأول مرة في تاريخه.