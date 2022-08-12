موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في كأس مصر 2022 اليوم والقنوات الناقلة

يدخل نادي البنك الأهلي في مواجهة أمام نادي إنبي، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر 2022 الجديد، في مباراة تشهد منافسة كبيرة بين الفريقين، حيث أن مواجهة الفريقين دائماً تكون مليئة بالأهداف هنا وهناك.

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في كأس مصر اليوم

ويلتقي نادي إنبي مع نظيره نادي البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022، ضمن منافسات دور ال 16 من كأس مصر 2022 الجديد، على ملعب استاد بترو اسبورت.

نتيجة المباريات السابقة للفريقين

واجه نادي إنبي نادي البنك الأهلي ثلاثة مباريات جميعهم في الدوري المصري، وكان التفوق والفوز حليف نادي إنبي في مباراتان، وتعادل مع البنك في مباراة، ليصلح إجمالًا نادي إنبي متفوق في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

البنك الأهلي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا العام، بمجموع نقاط ٤١ نقطة حصدهم خلال ٣٠ مباراة في الدوري.

بينما نادي إنبي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعام 2022، بمجموع ٣٥ نقطة حصدهم خلال ٣٠ مباراة في الدوري.

وننتظر المباراة بين الفريقين اليوم لنعرف من المتأهل للمراحل القادمة من كأس مصر في نسخته الجديدة لعام 2022.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والبنك الأهلي

تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس مع وجود استوديو تحليلي يتكون من أفضل لاعبي كرة القدم المصرية والمحللين الرياضيين قبل كل مباراة.