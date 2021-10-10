موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة للمباراة

يترقب عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بكل شغف مباراة القمة التي تضم منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا ضمن إطار جولة نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يبحث الكثير من متابعي هذه البطولة عن موعد المباراة النارية التي تضم المنتخبين، التي تقام بإيطاليا على ملعب “سان سيرو” معقل نادي إنتر ميلان وإي سي ميلان.

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يستعد لاعبي المنتخب الفرنسي بقيادة المدير الفني ديدييه ديشان لخوض هذه المباراة برأس مرفوعة بعد الفوز الذي تم تحقيقه على حساب منتخب بلجيكا في جولة نصف النهائي من منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث نجح المنتخب الفرنسي في تعويض التأخير من خلال تأدية ريمونتادا قاتلة في الشوط الثاني لكي تنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى ذلك تمكن المنتخب الفرنسي من الصعود إلى نهائي البطولة لكي يواجه المنتخب الإسباني على الأراضي الإيطالية، كما أن المنتخب الفرنسي يطمح للفوز في في هذه المباراة لتحقيق كأس الأمم الأوروبية، وضم هذا الكأس إلى سجل الإنجازات التاريخية التي يواصل المنتخب الفرنسي في الحصول عليها بشكل مستمر.

مع العلم أن آخر مرة التقى فيها الفريقان قبل أربع سنوات تحديداً في 28 مارس 2017 عندما تغلب الفريق الإسباني على المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.

في الجانب الآخر تغلب المنتخب الإسباني على المنتخب الإيطالي في المباراة الأخيرة بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن إطار جولة نصف النهائي من منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وبفضل هذا الفوز استطاع المنتخب الإسباني الصعود إلى نهائي البطولة ليواجه نظيره الفرنسي في ملعب سان سيرو الإيطالي.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة: