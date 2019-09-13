ننشر موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019 حيث تقام تلك المباراة المرتقبة يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، ونقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة للمباراة النهائية في مونديال السلة 2019 المقام بالصين، كلا من إسبانيا والأرجنتين حصلا على بطولة كأس العالم للسلة مرة واحدة، ويبحث كل منتخب يوم الأحد عن الفوز باللقب المونديالي الثاني في تاريخه، من الجدير بالذكر أن منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكثر فوزا بمونديال السلة بالتساوي مع يوغوسلافيا أو صربيا بعدد 5 ألقاب لكل منتخب.







مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019 ستقام يوم الأحد على صالة ووكيسونغ المغطاة بمدينة بكين عاصمة الصين، وهي الصالة الرئيسية للبطولة، منتخب إسبانيا تأهل للمباراة النهائية بعد التغلب على منتخب أستراليا، منتخب الأرجنتين تمكن من التأهل لمباراة نهائي مونديال كرة السلة بعد الفوز على فرنسا التي تغلبت بدورها في دور الثمانية على الولايات المتحدة الامريكية حاملة اللقب في مفاجأة كبيرة.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019







بخصوص القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم للسلة مونديال 2019 فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة bein sports، نهائي المونديال سوف يتابعه الملايين من الجماهير حول العالم، موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019 يوم الأحد سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 2 مساء بتوقيت إسبانيا وألمانيا وفرنسا.

من تتوقع أن يفوز في نهائي كأس العالم لكرة السلة 2019؟.