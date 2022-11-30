موعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا مباراة أخري هامة وقوية ينتظرها عشاق ومتابعي فعاليات كأس العالم لكرة القدم بقطر2022، يواجه فيها المنتخبين الألماني ومنتخب كوستاريكا بعضهم لتحقيق الفوز من خلال الطرفين.

مباراة ألمانيا وكوستاريكا

ومحولة التأهل للدور القادم من دور المجموعات فمنتخب ألمانيا يضم عدد من اللاعبين علي أعلي مستوي من الأداء بجانب دخول المنتخب الكوستاريكي بقوة لتحقيق الفوز في هذه البطولة الهامة من كأس العالم.

استعد منتخب ألمانيا لهذه المباراة الهامة أملآ في تحقيق الانتصار أمام نظيره من منتخب كوستاريكا للتأهل للدور القادم من دور المجموعات مع انتظاره لنتيجة مباراة أسبانيا واليابان القادمة والتي يتم إذاعتها الخميس القادم الأول من ديسمبر 2022.

بدأ منتخب ألمانيا أولي مشاركته بالإخفاق أمام نظيره الياباني وفي المرة الثانية تحقيق التعادل أمام أسبانيا بالحصول علي نقطة، وفي حالة انتصار اليابان علي منتخب أسبانيا يتعرض منتخب ألمانيا لمواجهة قوية للفوز علي كوستاريكا، والحصول علي عدد من الأهداف وعند تغيير النتيجة بالخسارة سيكون مضطر للخروج من مشاركة البطولة العالمية، وعلي الجانب الأخر تعرض كوستاريكا للخسارة أمام أسبانيا في أولي مشاركتها بالبطولة وفي حالة الفوز علي المانشافت تجد لها فرصة للتأهل للدور القادم من البطولة.

موعد مباراة ألمانيا وكوستاريكا

يواجه المنتخبين بعضهم في مباراة قوية وذلك يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر 2022 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفي الإمارات في تمام الساعة الحادية عشر مساءآ،علي استاد ملعب البيت بمدينة الخور قطر في ختام دور المجموعات المنتظر للتأهل للدور القادم.

القنوات الناقلة مباراة ألمانيا وكوستاريكا

يتم نقل المباراة علي مجموعة بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للبطولة بجانب الشاشات الرسمية للمنتخبين مع إحتمالية الإذاعة علي قناة الكأس القطرية وبي إن سبورت 2 اتش دي،

التشكيل المتوقع في مباراة ألمانيا وكوستاريكا

أهتم هانز فليك مدرب ألمانيا بإعداد التشكيل الجيد للمباراة وهو :

في حراسة المرمي مانويل نوير، راوم، أنطوني روديجر، شلوتيربيك، سولي في خط الدفاع، إلكاي جوندوجان، جوشوا كيميتش، موسيالا في خط الوسط، سيرج جنابري، توماس مولر، كاي هافيرتز في خط الهجوم.

أما عن تشكيل منتخب كوستاريكا فهو:

كيلور نافاس لحراسة المرمي، كارلوس مارتينيز، كيشير فولر، أوسكار دوارتي، فرانسيسكو كالفو، برايان أوفيدو لخط الدفاع، جويل كامبل، بورجس، تيخيدا، بينيت لخط الوسط، أنتوني كونتريراسلخط الهجوم.

التأهل لثمن نهائي كأس العالم أمام ألمانيا

يتوقف التأهل أمام المنتخب الألماني علي أساس الفوز والنتيجة المنتظره من مباراة أسبانيا واليابان وفي حالة التعادل بين أسبانيا واليابان يكون هناك عقبات في التأهل أمام ألمانيا متعلقة بفارق الأهداف، ولكن ويتم التأهل عند الحصول علي أكبر عدد من الأهداف للتأهل للدور القادم، أما محاولة الفوز علي كوستاريكا يحقق التأهل حتي مع تعادل اليابان واسبانيا، وفي حالة فوز ألمانيا في المباراة والتعادل بين اليابان وأسبانيا تتحد النقاط بين المنتخبين مع تأهيل منتخب اليابان للصعود.

التأهل لثمن نهائي كأس العالم أمام كوستاريكا

عند تحقيق الفوز علي ألمانيا يجعل كوستريكا تتأهل للدور القادم مع مراعاة نتيجة مباراة أسبانيا واليابان، أما في حالة التعادل سوف يتأهل المنتخب أيضآ ويتصدر المجموعات المشاركة، أما في حالة الخسارة سوف يلحق منتخب كوستاريكا بالمنتخبات التي خرجت من المشاركة في فعاليات البطولة.

ترتيب مجموعة ألمانيا في كأس العالم

يأتي منتخب أسبانيا في بداية ترتيب المجموعة الخامسة بحصوله علي رصيد 4 نقاط ثم اليابان بعدد ثلاث نقاط وكوستاريكا بعدد ثلاث نقاط أيضآ.

أما منتخب ألمانيا فيكون في زيل القائمة بحصوله علي نقطة واحدة، ولابد للتأهل من محاولة منتخب ألمانيا تحقيقه لان التعادل أو الخسارة تعني خروجه من المشاركة.