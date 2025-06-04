موعد مباراة ألمانيا ضد البرتغال والقناة الناقلة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

يستعد عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمواجهة من العيار الثقيل والمتعة الكروية الرائعة وذلك عندما يلتقي منتخبا ألمانيا ضد البرتغال اليوم الأربعاء على ملعب “أليانز أرينا” في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2025، وسط توقعات بقمة نارية بين الفريقين الباحثين عن لقب النسخة الحالية.

ونجح منتخب ألمانيا في خطف مقعده لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 بعدما تفوق على إيطاليا بمنافسات الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب البرتغال على حساب الدنمارك.

ويدخل منتخب ألمانيا المواجهة وهو يعاني العديد من الغيابات في مباراة اليوم ضد البرتغال بسبب لعنة الإصابات التي ضرب صفوف “المانشافت” مؤخراً مثل أنطونيو روديجر وجمال موسيالا وكاي هافيرتز وتيم كليندينست ونيكو شلوتيربيك وبنيامين هنريكس.

وغادر نديم أميري لاعب ماينز معسكر منتخب ألمانيا بسبب مشكلة عضلية، وفي نفس الوقت تعرض يان بيسيك لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة الإنتر الإيطالي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحل مكانه ثيو كيرير.

ومن المحدد ان تنطلق صافرة البداية لحكم مباراة ألمانيا ضد البرتغال في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية للنسخة الحالية 2025، وسوف تذاع عبر قناة (beIN SPORTS HD 1).

ويهدف منتخب ألمانيا لحجز مقعده في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، فيما يرغب منتخب البرتغال في مواصلة مشواره نحو حصد اللقب الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة ألمانيا ضد البرتغال مع الفائز من مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 المحدد له الأحد المقبل.

ويهدف عشاق كرة القدم للتعرف على هوية الفائز بلقب النسخة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما توج منتخب البرتغال بطلاً للنسخة الأولى إثر تغلبه على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

في الوقت الذي توج فيه منتخب فرنسا بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2 – 1، قبل أن يحصد منتخب إسبانيا لقب النسخة الأخيرة على حساب كرواتيا بركلات الترجيح.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 8 يونيو 2025 بعد انتهاء مباراة تحديد المركز الثالث.