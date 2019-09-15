يقدم لكم موقع نجوم مصرية موعد مباراة أستون فيلا ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة،والتي تقام في أواخر الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي والتي تقام غداً في السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ،العاشرة بتوقيت السعودية. وتقام المباراة على ملعب فيلا بارك.







نتائج مباريات الفريقين في الدوري الانجليزي موسم 2019-2020







ويسعى فريق وست هام للفوز باللقاء لتقليل خسارة النقاط التي لحقت به حيث خسر فريق وست هام في أولى مبارياته في الدوري الانجليزي أمام مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شئ، ثم تعادل في مباراته أمام برايتون بنتيجة إيجابية هدف لكل فريق، وسجل هدف وست هام خافيير هيرنانديز في الدقيقة الـ65، وفاز وست هام أمام واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفاز في مباراته أمام نورويتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ بذلك يسعى فريق وست هام للفوز بالمباراة، وحصد الـ3 نقاط لرفع رصيده إلى 10 نقاط.

على الجانب الأخر فريق أستون فيلا، والذي يسعى أيضاً إلى حصد النقاط وتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي بعد هزيمته أمام توتنهام بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وهزيمته أمام بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ثم فاز على إيفرتون بهدفين مقابل لاشئ، ثم خسر أمام كريستال بالاس بهدف مقابل لا شئ بذلك يسعى فريق أستون فيلا للفوز بالمباراة، وحصد الـ3 نقاط لرفع رصيده إلى 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا أمام وست هام يونايتد

سوف تذاع المباراة بين أستون فيلا ووست هام يونايتد عبر قناة “بي ان سبورت 2″ كما تنقل القناة كافة مباريات الدوري الإنجليزي الأخرى.