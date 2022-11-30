موعد مباراة أسبانيا واليابان في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

مباراة أسبانيا واليابان ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات تنطلق مباراة هامة بين منتخبين من أقوي المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية، وهم منتخبي أسبانيا واليابان كانت المنتخب الأسباني قد حقق التعادل عند مواجهته مع منتخب ألمانيا، ويسعي للحصول علي الفوز وتحسين الأداء والمواجهة هذه المرة لن تكون سهلة أمام مواجهة المنتخب الياباني.

مباراة أسبانيا واليابان

تحقيق الفوز علي منتخب كوستاريكا كان حليف المنتخب الأسباني وهذه كانت أولي مشاركة المنتخبين في فعاليات البطولة، وأحرزت عدد 7نقاط ثم تحقيق التعادل أمام المنتخب الألماني يعمل المنتخب الأسباني علي أداء جيد من اللاعبين، وعلي الجانب الأخر المنتخب الياباني تعرض للخسارة أمام منتخب كوستاريكا وفي حالة الفوز كانت فرصة التأهل للدور الثاني من نصيبهم أمام ألمانيا وأسبانيا، واجهت اليابان ألمانيا وحققت الانتصار بهدفين مقابل هدف، ثم التعرض للخسارة أمام كوستاريكا وفي حالة الفوز علي أسبانيا تتأهل اليابان للدور الثاني من فعاليات البطولة العالمية.

موعد مباراة أسبانيا واليابان

تجري المباراة بين المنتخبين الأسباني والياباني علي استاد خليفة يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر، ضمن فعاليات البطولة وذلك في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وفي الإمارات الحادية عشر.

القنوات الناقلة مباراة أسبانيا واليابان

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لنقل فعليات البطولة هذه المباراة الهامة في موعدها المقرر بجانب إذاعتها علي الشاشة الرسمية لليابان وأسبانيا، ومن المحتمل نقلها علي قناة بي إن سبورت المفتوحة بجانب قناة الكاس القطرية .

تشكيل أسبانيا واليابان في المباراة

يقوم المدير الفني لمنتخب أسبانيا “لويس إنريكي “بعدة تغييرات في التشكيل ليكون كالآتي : في حراسة المرمي أوناي سيمون، جوردي ألبا، إيميريك لابورت، رودريجو، داني كارباخال لخط الدفاع، سيرجيو بوسكيتس، بيدري جونزاليس، جافي لخط الوسط،، فيران توريس، ألفارو موراتا، ماركو أسينسيو لخط الهجوم.

أما عن تشكيل اليابان فيكون كالآتي:

شيوشي جوندا لحراسة الرمي، كوي ايتاكورا، يوتو ناجاتومو، واتارو إندو لخط الدفاع، يوني إتو، دايتشي كامادا، أو تاناكا، مايا يوشيدا، هيروكي ساكاي لخط الوسط، دايزن ماديا، تاكيفوسو كوبو لخط الهجوم.

ماذا عن تأهل أسبانيا

عند تحقيق الفوز علي المنتخب الياباني يتمكن المنتخب الأسباني من التأهل للدور القادم من كأس العالم، ويكون علي رأس المجموعة الخامسة من الترتيب، والحصول علي خمس نقاط عند تحقيق التعادل أمام نظيره الياباني، والتأهل أيضآ للدور القادم وفي حالة الخسارة أمام المنتخب الياباني سوف يتأهل أيضآ ويكون تأهله متوقف علي عدم فوز كوستاريكا علي ألمانيا.

توقعات فوز اليابان

عند إحراز الفوز علي أسبانيا سوف يتأهل للدور القادم مع عدم تأثير هذا علي مباراة ألمانيا وكوستاريكا ويرأس صدار المجموعة الخامسة في الترتيب، وعند تحقيق التعادل ينتظر المنتخب الياباني المباراة الأخري، ونتيجتها بين ألمانيا وكوستاريكا مع التأهل وبهذا يتساوي المنتخب مع المنتخب الأخر في عدد النقاط والأهداف، في حالة التعادل لابد أن تكون نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا هي التعادل أيضآ وفي حالة الفوز للمانشافت، يتم مغادرته للبطولة أمام في حالة الخسارة أمام أسبانيا يخرج المنتخب الياباني من البطولة بدون انتظار نتيجة ألمانيا وكوستاريكا.

ترتيب المجموعة الخامسة

بعد إحراز عدد 4 نقاط يأتي المنتخب الأسباني في رأس المجموعة الخامسة ثم اليابان بعدد ثلاث نقاط وكوستاريكا أيضأ ثلاث نقاط، أما المنتخب الألماني فيكون في زيل القائمة للمجموعة الخامسة، مع محاولة منتخب ألمانيا للفوز علي كوستاريكا لان التعادل أو خسارة المنتخب الألماني تجعله يخرج من البطولة بصورة رسمية.