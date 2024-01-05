موعد مباراة أرسنال و ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب الإمارات مباراة نادي أرسنال ضد نادي ليفربول في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023-2024.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وتنافس كبير بين الفريقين، لرغبة كل فريق في الفوز والاقتراب من تحقيق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا العام.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال و ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 7 يناير في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ستقام المباراة بين ليفربول و أرسنال على ملعب نادي أرسنال “ملعب الإمارات”.

وسوف يغيب العديد من اللاعبين عن تلك المباراة بين نادي أرسنال ونادي ليفربول بسبب المشاركة مع بلادهم، ويعد محمد صلاح هو أبرز الغائبين عن المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

تعتبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الوحيد والحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة ليفربول و أرسنال يوم الأحد المقبل على قناة Bein sport 1.

اخر مباراة بين الفريقين

اخر مباراة بين فريقي ليفربول و أرسنال كانت في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز هدف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، بينما جاء هدف أرسنال عن طريق اللاعب غابرييل.