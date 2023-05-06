موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل في قمة مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي

ينتظر فريق أرسنال الإنجليزي هذا الأسبوع مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق نيوكاسل المنتشي هذا العام بالعديد من النتائج الجيدة، يدخل فريق أرسنال مباراة نيوكاسل راغبا في الاستمرار في التنافس على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يعتبر فريق أرسنال المنافس الوحيد لفريق مانشستر سيتي حامل لقب البطولة العام الماضي على اللقب هذا الموسم، في هذا الموضوع نتعرف على موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي وترتيب الفريقين في الدوري حتى الآن.

موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل

تنطلق مع بدايات الأسبوع القادم منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتأتي على قمة منافسات هذه الجولة مباراة أرسنال ونيوكاسل الإنجليزي، تكتسب هذه المباراة أهميتها من كونها أكبر العقبات في طريق الجانرز للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا العام، ويمكنكم التعرف على موعد المباراة من خلال الجدول التالي.

طرفي اللقاء يوم المباراة موعد المباراة أرسنال ونيوكاسل الأحد 7 مايو 08: 30 PM

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين ذات الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف لكل فريق.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

يحتل حاليا فريق نادي أرسنال الإنجليزي وصافة ترتيب البميرليج بفارق نقطة وحيدة عن فريق مانشستر سيتي، حيث يمتلك فريق أرسنال ثماني وسبعون نقطة حققها من أربعة وعشرون فوز وهزيمة في أربعة مباريات وتمكن من التعادل في ستة مباريات فقط، كان فريق أرسنال قد تمكن من اعتلاء صدارة ترتيب البرميرليج لمدة 247 يوما متتاليا حتى خسر الصدارة لصالح فريق مانشستر سيتي بعد المباراة التي جمعت بينهما في أواخر الشهر الماضي.

ترتيب نيوكاسيل في البرميرليج

تشهد نتائج فريق نيوكاسيل الإنجليزي هذا الموسم تطورا ملحوظا وخصوصا مع فرق القمة في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليا الفريق المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد خمسة وستون نقطة حققها الفرق بعد أن خاض ثلاثة وثلاثون مباراة، تمكن فيها من الفوز في ثمانية عشر مباراة التعادل في أحدى عشر مباراة والهزيمة في أربعة مباريات، ليصبح بهذه النتائج فريق نيوكاسيل قريب بشدة من حجز مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.