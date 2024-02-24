موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل في الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي وترتيب الفريقين حتى الآن

تستكمل اليوم منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث تنطلق اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم أولى مباريات الجولة السادسة والعشرون من البطولة وهي مباراة مانشستر يونايتيد وفولهام، وتشهد بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم منافسات في غاية الشراسة على قمة ترتيب المسابقة بين كلا من ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال الذي سيكون على موعد مع مواجه في غاية القوة غدا ضد فريق نيو كاسيل في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي والتي ستكون محل حديثنا اليوم في هذا المقال.

موعد مباراة أرسنال ونيو كاسل

موعد مباراة أرسنال ونيو كاسل

يستضف السبت الموافق الرابع والعشرون من فبراير الجاري فريق أرسنال فريق نيو كاسل في ملعب الإمارات في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في المبارة التي تقام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي، مباراة الفريقين تقام بقيادة تحكيمية للدولي الإنجليزي بول تيرني ويساعده كلا من نيل دافيز حكم مساعد أول، ونيكولاس هوبتون حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة إلى انتوني تايلور حكمًا رابعًا ويقود تقنية الفيديو الحكم بيتر بانكس ويعاونة لي بيتس، وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي ان سبورتس 1.

نتيجة مباراة الدور الأول

كان الفريقين قد التقيا سويا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد شهدت المباراة هزيمة ضمن أربعة هزائم تعرض لها فريق أرسنال هذا الموسم حتى الآن، حيث استطاع فريق نيو كاسل الفوز على أرسنال بهدف دون رد أحرزه جوردون في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيو كاسل.

ترتيب الفريقين في الدوري

ومن ناحية الترتيب يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي حاليا برصيد خمس وخمسون نقطة خلف كلا من ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الوصيف، حيث خاض الجانرز خمس وعشرون مباراة تمكنوا من الفوز في سبعة عشر مباراة والتعادل في أربعة مباريات والهزيمة في مثلهما، أما فريق نيو كاسل فيحتل حاليا المركز الثامن من ترتيب البرمير ليج برصيد سبع وثلاثون نقطة حققها من الفوز في أحد عشر مباراة والهزيمة عشر مباريات والتعادل في أربعة مباريات.