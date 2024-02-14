يلتقي نادي أبها مع نظيرة نادي التعاون في مباراة الجولة العشرين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وهذه المباراة ستكون واحدة من المباريات الهامة لكل من الفريقين حيث يطمح التعاون للفوز والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك من أجل زيادة عدد نقاط الفريق والحفاظ على تواجده في المربع الذهبي بدوري روشن، وتعويض خسارة مباراة الجولة الماضية من النصر والتي انتهت بنتيجة 4-1.

موعد مباراة أبها والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة أبها ضد التعاون على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، يوم الخميس 15 فبراير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر منصة شاهد VIP.

حجز تذاكر مباراة أبها والتعاون

طرحت التذاكر على موقع نادي أبها ويمكن حجز التذاكر عبر القيام بالخطوات التالية:-

الذهاب إلى موقع نادي أبها “من هنا “.

اختيار تذاكر مباراة أبها والتعاون.

الضغط على زر شراء التذاكر.

تسجيل الدخول في حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة فئة التذكرة والمقعد.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة لك.

بعد اتمام عملية الدفع تقوم بالضغط علي زر تأكيد الحجز.

ترتيب أبها والتعاون في الدوري

يحتل نادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، ولعب التعاون 19 مباراة، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات، وخسر في 5 مباريات.

بينما يأتي نادي أبها في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، ولعب الفريق 19 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وخسر في 13 مباراة.