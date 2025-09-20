أخبار الرياضة

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة



يستعد آرسنال لاستقبال مانشستر سيتي على ملعب “الإمارات” مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وتكتسب المباراة طابعًا خاصًا باعتبارها واحدة من أبرز قمم البريميرليج، حيث يدخلها الفريقان بطموحات متباينة لكن الهدف واحد وهو تعزيز الحظوظ في سباق المنافسة على اللقب.

حيث يسعى آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى استثمار البداية المميزة التي حققها هذا الموسم، بعدما جمع 9 نقاط من أصل 12 ليحتل بذلك المركز الثاني بجدول الترتيب، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة تحت ضغط نسبي، وذلك بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط فقط في المركز الثامن، مما يزيد من دوافعه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد منافسيه المباشرين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراةالجولةالموعدالملعبالقناة الناقلةالمعلق
آرسنال ضد مانشستر سيتيالجولة الخامسة – الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026الأحد 21 سبتمبر 2025 – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمةملعب الإمارات – لندنشبكة بي إن سبورتسحفيظ دراجي

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تنقل المباراة مباشرة عبر شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، على أن يتولى المعلق الرياضي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث القمة.

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر سيتي

  • حراسة المرمى: ديفيد رايا.
  • خط الدفاع: جابرييل مجالايش – ويليام ساليبا – يورين تيمبر – ريكاردو كالافيوري.
  • خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – ميكيل ميرينو.
  • خط الهجوم: إيبريتشي إيزي – نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام آرسنال

  • حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.
  • خط الدفاع:  أوريلي – خوسانوف – روبن دياز – جفارديول.
  • خط الوسط: برناردو سيلفا – رودري – تيجاني رايندر.
  • خط الهجوم: إرلينج هالاند – جيريمي دوكو – فيل فودين.
اميرة محمد

كاتبة ومحررة في عدة مواقع إخبارية، حاصلة على ليسانس آداب، أهوى القراءة، وشغوفة بالكتابة والتدوين، ومتابعة دؤوبة للأخبار العربية والعالمية.


