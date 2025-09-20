موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يستعد آرسنال لاستقبال مانشستر سيتي على ملعب “الإمارات” مساء الأحد المقبل، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، وتكتسب المباراة طابعًا خاصًا باعتبارها واحدة من أبرز قمم البريميرليج، حيث يدخلها الفريقان بطموحات متباينة لكن الهدف واحد وهو تعزيز الحظوظ في سباق المنافسة على اللقب.

حيث يسعى آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى استثمار البداية المميزة التي حققها هذا الموسم، بعدما جمع 9 نقاط من أصل 12 ليحتل بذلك المركز الثاني بجدول الترتيب، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

Setting the tempo at Sobha 📈 Check out our pre-Man City training gallery 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2025

بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة تحت ضغط نسبي، وذلك بعدما توقف رصيده عند 6 نقاط فقط في المركز الثامن، مما يزيد من دوافعه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد منافسيه المباشرين.

جوارديولا يكشف عن الأجواء الإيجابية في الفريق قبل مواجهة أرسنال 💪 تابع المزيد من تصريحات بيب 👇 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 19, 2025

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة الجولة الموعد الملعب القناة الناقلة المعلق آرسنال ضد مانشستر سيتي الجولة الخامسة – الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 الأحد 21 سبتمبر 2025 – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ملعب الإمارات – لندن شبكة بي إن سبورتس حفيظ دراجي

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تنقل المباراة مباشرة عبر شبكة “بي إن سبورتس” القطرية، على أن يتولى المعلق الرياضي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث القمة.

التشكيل المتوقع لآرسنال أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى : ديفيد رايا.

: ديفيد رايا. خط الدفاع : جابرييل مجالايش – ويليام ساليبا – يورين تيمبر – ريكاردو كالافيوري.

: جابرييل مجالايش – ويليام ساليبا – يورين تيمبر – ريكاردو كالافيوري. خط الوسط : ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – ميكيل ميرينو.

: ديكلان رايس – مارتن زوبيمندي – ميكيل ميرينو. خط الهجوم: إيبريتشي إيزي – نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام آرسنال