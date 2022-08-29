موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يواجه أرسنال فريق أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الخامسة، المباراة التي ستقام على ملعب الإمارات معقل نادي الجانرز.

موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا

ويقام اللقاء يوم 31 التي ستكون يوم الأربعاء القادم، الساعة 8 والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويقام اللقاء بتوقيت السعودية في التاسعة والنصف مساء، وسيكون بتوقيت دبي في العاشرة والنصف مساء، وسيكون اللقاء بتوقيت السابعة والنصف بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويسعى فريق أرسنال بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا في الفوز باللقاء، من أجل مواصلة الانتصارات التي بدأت منذ المباراة الأولى في البريمرليج، وانتصر الجنارز في أربع مباريات على التوالي ليتربع على عرش الصدارة برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز الـ 15 برصيد ثلاث نقطا من فوز وثلاث تعادلات، ويسعى في خطف الثلاث نقاط من مباراة أرسنال أو على أقل تقدير الحصول على نقطة من اللقاء ووقف قطار الجانرز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وأستون فيلا

وتعتبر قنوات بي أن سبورت هي الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وستُنقل مباراة أرسنال ضد أستون فيلا عبر شاشة قناة beIN Sports Premium 3HD وكان آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين فاز أرسنال بثلاث مباريات، وفاز أستون فيلا بثلاث مباريات وسجل أرسنال 7 أهداف وسجل أستون فيلا 8 أهداف.

التشكيل أرسنال المتوقع ضد أستون فيلا

ومن المتوقع أن يكون لاعب خط الوسط المصري محمد النني له دور كبير في للقاء أستون فيلا، حيث شارك في مباراة الفريق الأخيرة أمام فولهام التي انتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 2-1، إليكم التشكيل المتوقع من جانب أرسنال: