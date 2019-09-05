





يحتضن ملعب الكامب نو مباراة تجمع بين برشلونة وفالنسيا في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في يوم 14 سبتمبر الجاري، بعد الإستراحة الدولية هذا الأسبوع حيث سيكون هذا الأسبوع مسرحا للمباريات الدولية التي ستجمع بين المنتخبات الدولية للتحضير للمنافسات الكروية القادمة في إطار تصفيات كأس العالم 2022.







حيث يحتل الكتالونيون المرتبة الثامنة في الترتيب العام للدوري، بفارق الأهداف عن المنافس القادم لبرشلونة فالنسيا او ما يلقب بنادي الخفافيش، حيث يسعى كلا الفريقين للعب الأدوار الأولى في البطولة خاصة من جانب الكتالان الذين تعد بدايتهم سيئة جدا هذا الموسم وهم المتعودون على المركز الأول في البطولة التي يحرز مركزها الأول الغريم التقليدي ريال مدريد ب 9 نقاط كاملة.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وفالنسيا







لطالما اتسمت مواجهات برشلونة وفالنسيا بالندية والروح القتالية والرغبة في الفوز، حيث إلتقى الفريقان قبل هذه المواجهة في 168 مباراة، عادت الغالبة فيها للفريق الكتالوني في 83 مباراة، وفاز فريق الخفافيش في 42 مباراة، فيما حضر التعادل في ال43 مباراة المتبقية بين الفريقين.

ويعد ليونيل ميسي هداف المباريات بين الفريقين حيث تمكن من إحراز 25 هدفا في مرمى الفريق المنافس فالنسيا.







موعد لقاء برشلونة فالنسيا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الكامب نو اللقاء الذي سيجمع بين برشلونة وفالنسيا الإسباني في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم ال 14 من سبتمبر 2019 أما عن القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي







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