يحتضن ملعب القاهرة الدولي اللقاء الذي سيجمع بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره السينيغالي في إطار نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الجارية وقائعها حاليا بمصر، المنتخب الجزائري حقق فوزا صعبا أمام فيلة كوت ديفوار في ربع نهائي الكان وفاز بشق الأنفس ب ضربات الترجيج 4.3 بعد نهاية اللقاء في وقته الرسمه والشوطين الإضافيين ب 1.1 في نهاية دراماتيكية للقاء.

حيث غلبت الدموع رفقاء الدولي الجزائري عطال في نهاية اللقاء، قبل أن يختم الحارس مبولحي المشهد بتصديه للركلة الأخيرة للإيفواريين، ومعلنا فرحة الجزائريين بالتأهل إلى نصف النهائي، أما المنتخب النيجيري فقد فاز في لقاء الربع النهائي أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي إنتهت في وقتها الرسمي ب 2..1، ملاقيا للمنتخب الجزائري في نصف النهائي على استاد القاهرة.

تاريخ المواجهات بين الجزائر ونيجيريا

إلتقى المنتخب النيجيري ونظيره الجزائري قبل هذا اللقاء في 20 مواجهة، حيث ساد التكافؤ مواجهات الفريقين، حيث فاز المنتخب النيجيري في 8 مواجهات، ومثله فاز المنتخب الجزائري، وسادت أربع مواجهات التعادل، أما في كأس إفريقيا فقد إلتقيا في 8 مواجهات، وكان لكل فريق 3 إنتصارات، وساد التعادل مواجهتين، أما من ناحية الأهداف سجل المنتخب الجزائري 25 هدف، وسجل المنتخب النيجيري 27 هدف.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين في 6 نوفمبر 2017 في إطار تصفيات نهائيات كأس العالم وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله في اللقاء الذي إحتضنه ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

موعد لقاء الجزائر نيجيريا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب السلام بالقاهرة يوم الأحد 14 جويلية 2019 بداية من الساعة 19.00 بالتوقيت العالمي الساعة 20.00 بالتوقيت الجزائري اللقاء الذي يجمع بين الجزائر ونيجيريا، أما عن القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي:

بين سبور ماكس العربية 1

القناة الأرضية الجزائرية