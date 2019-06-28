موعد لقاء الجزائر السنيغال والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لقاء يجمع بين منتخبي الجزائر والسينيغال، في إطار الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، الجارية وقائعها بمصر، حيث يطمح الفريقان للفوز وتصدر المجموعة، وبذلك تفادي المواجهة مع المنتخبات الكبيرة في الدور القادم، وتكرار الفوز اللذين أحرزاه في لقائهما السابق.

فأما بالنسبة للجزائر فقد فازت في لقائها الأول أمام منتخب كينيا بهدفين لصفر أحرزهما كل من بونجاح في الدقيقة 34 عن طريق ضربة جزاء جاء بها الظهير الأيمن عطال ، وأضاف اللاعب محرز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

أما المنتخب السينيغالي فقد فاز على المنتخب التنزاني بنفس النتيجة هدفين لصفر، أحرزهما كل من كايتا بالدي في الدقيقة 28، واللاعب كريبان دياتا في الدقيقة 65 من اللقاء، لينهي اللقاء أسود التيرانغا بفوز مريح قبل لقاء المجموعة الثانية من المجموعة أمام الجزائر.

تاريخ المواجهات بين الجزائر والسينيغال

إلتقى منتخبي الجزائر والسينيغال في 20 مرة مرة قبل هذا اللقاء حيث فاز المنتخب الجزائري في 11 مرة ،أما المنتخب السينيغالي ففاز في 4 مرات ، وحسم التعادل بافي اللقاءات بين الفريقين وبذلك يعتبر محاربو الصحراء الشبح الأسود للمنتخب السينيغالي.

موعد لقاء الجزائر السينيغال والقنوات الناقلة

سيجتضن استاد الدفاع الجوي بالقاهرة هذا الخميس بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، الخامسة بالتوقيت العالمي اللقاء الذي يندرج بين السينيغال والجزائر في إطار كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أما القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي:

بين سبورت ماكس عربية 1

بين سبور الفرنسية 1

القناة الأرضية الجزائرية :التي يمكن التقاطها في قمر النايلسات بالتردد 11680 h27500 مع وضع الشيفرة

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