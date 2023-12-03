موعد قمة نابولي وانتر ميلان في الدوري الإيطالي 2023 – 2024 والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023، حيث يستضيف نادي نابولي فريق انتر ميلان ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

موعد المباراة

تقام المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

أخبار الفريقين قبل المباراة

ويلتقي الفريقان في مباراة من العيار الثقيل، حيث يحتل انتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

ويسعى انتر ميلان إلى تحقيق الفوز ليستعيد صدارته للدوري الإيطالي، بينما يأمل نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية لتقليص الفارق مع انتر ميلان.

القنوات الناقلة للمباراة

ستذاع المباراة على قناة Abu Dhabi Premium 1.

معلق المباراة

وسيعلق المعلق المصري بلال علام على أحداث المباراة.