موعد قمة ليفربول ضد ريال مدريد بدوري الأبطال

يتجهز لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، للعب مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره ريال مدريد الإسباني فى دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الريدز بنظيره ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل بملعب “آنفيلد”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، وستكون مذاعة على قناة beIN SPORTS 2.

ويلعب ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تغلبه على نظيره أستون فيلا بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

ليفربول يعود للانتصارات

وتمكن لاعبي ليفربول من الخروج من دوامة النتائج السلبية الأخيرة، بعدما تذوق طعم الهزيمة في أربع مباريات متتالية بالدوري و5 مباريات بشكل عام، ليحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

و فاز فريق ريال مدريد ضد فالنسيا بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن منافسات الجولة

الحادية عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-26.

ويتواجد فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 10.