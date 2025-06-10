موعد قمة فلسطين ضد عمان المؤهلة للملحق الآسيوي لنهائيات كأس العالم 2026.. هل يصبح الحلم الفلسطيني حقيقة؟

في مباراة ليست بالعادية فهي تحمل في طياتها الكثير من المعاني، حيث أنها ستحسم من المنتخب المتأهل للملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم من جهة، ومن جهة أخرى سيحسم المنتخب الفلسطيني حال فوزه تأهلًا تاريخيًا ويخطو خطوة كبيرة بإتجاه حلم التواجد في كأس العالم 2026، حيث يستضيف منتخب فلسطين نظيره العماني، في التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد الله الثاني فى مواجهة حاسمة بالتصفيات الآسيوية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقبل هذه المباراة التاريخية والحاسمة لكلا المنتخبين يحتل منتخب عمان المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط ، ثم يأتي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد المنتخب العراقي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وصعد منتخبا كوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية مبارة للعب في مونديال 2026.

بطاقة التأهل

وكما قلنا فإن هذه المباراة مواجهة فلسطين وعمان تلعب على حجز البطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2026، بعد أن ضمن المنتخب العراقي البطاقة الأولى المؤهلة للملحق.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الفلسطيني قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية على نظيره منتخب الكويت بنتيجة 2 – 0، بينما خسر عمان أمام الأردن بثلاثية نظيفة.