موعد قمة الكويت ضد فلسطين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026

يلعب منتخبا الكويت ضد فلسطين في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الخميس على ملعب “استاد جابر الأحمد الدولي”، في الجولة التاسعة في إطار مواجهات المجموعة الثانية في تصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 المقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويأتي منتخب فلسطين بالمركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف المتصدر أستراليا، بينما يدخل المنتخب الكويتي المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ما يجعل اللقاء بالغ الأهمية لكلا الطرفين.

ويعرف منتخب “الفدائي” أن الفوز أمام الكويت يعتبر بمثابة خطوة كبيرة في طريق التأهل إلى الدور النهائي من التصفيات، خاصة أنه يقدّم مستويات ثابتة ونتائج إيجابية خلال المرحلة الحالية، أبرزها تعادله الأخير مع أستراليا دون أهداف.

بينما يبحث المنتخب الكويتي، عن إحياء آماله في المنافسة، إذ لا بديل له عن الفوز للإبقاء على حظوظه قائمة قبل خوض الجولة الأخيرة.

ومن المعروف للجميع أن منتخب فلسطين لم يخسر في آخر 4 مباريات بتصفيات المونديال، ويُظهر صلابة دفاعية واضحة بقيادة الحارس رامي حمادة وخط دفاع متماسك، في حين يعتمد في الهجوم على هدافه تامر صيام ولاعب الوسط المخضرم إسلام البطران.

في الجهة الأخرى، يعول منتخب الكويت على الثنائي شبيب الخالدي وفهد الهاجري في تحقيق التفوق الهجومي، مستندًا إلى عاملي الأرض والجمهور.

و يُعدّ هذا اللقاء أحد مفاتيح التأهل الحاسمة، سواء لحسم بطاقة مباشرة أو تعزيز أفضلية في الترتيب المؤهل. ويأمل الجمهور الفلسطيني في رؤية منتخبهم يواصل المسار التصاعدي نحو إنجاز تاريخي جديد.

ومن المتوقع أن يقود وسام أبو على هجوم المنتخب بعد مستواه الرائع مع نادي الأهلي المصري، حيث سجل مؤخرًا سوبر هاتريك في مباراة فاركو التي ساهمت في تتويج فريقه بلقب الدوري.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب أن يكون نجم الأهلي وسام أبو علي نجم المباراة وصانع الفارق في مواجهة الكويت، التي تعد من أهم مباريات المنتخب في مشوار التأهل.

وسيمثل هذا اللقاء فرصة جديدة لوسام أبو علي لإثبات جدارته والمساهمة في رفع اسم فلسطين على الساحة الكروية الآسيوية والعالمية.