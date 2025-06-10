موعد قمة السعودية ضد استراليا في تصفيات كأس العالم.. هل يحقق الأخضر المعجزة؟

يستعد جمهور كرة القدم السعودية والأسيوية وتتحول أنظار عشاق الكرة الآسيوية إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث يستقبل المنتخب السعودي نظيره الأسترالي فى التاسعة والربع مساء اليوم، الثلاثاء، في مواجهة نارية تجمعهما بالجولة العاشرة والأخيرة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتمتلك هذه المباراة طابعًا قويًا ومصيريًا للأخضر السعودي، الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل المباشر، بعد فوزه فى الجولة الماضية على البحرين بنتيجة 2-0، ما رفع رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، خلف أستراليا صاحبة الـ16 نقطة، واليابان المتصدرة برصيد 20 نقطة والتي ضمنت تأهلها.

وأصبح المنتخب السعودي في حاجة قوية لما يشبه المعجزة لتحقيق التأهل المباشر، حيث يجب عليه الفوز على الكنغر الأسترالي بفارق 5 أهداف، لتخطيه في عدد النقاط وفارق الأهداف، وتجنب الدخول في حسابات الملحق الآسيوي.

السعودية واستراليا

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب بين المنتخبين في سيدني قد انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت أداءً دفاعيًا محكمًا من الجانب السعودي.

وفي مواجهات سابقة ضد أستراليا، خرج المنتخب السعودي بفوز وحيد وتعادلين سلبيين، ما يعكس صعوبة المنافس لكنه لا يُغلق أبواب الأمل.

أولى مباريات الفريقين في تصفيات 2022 انتهت بالتعادل بدون أهداف في سيدني، ثم حقق الأخضر الفوز بهدف سالم الدوسري من ركلة جزاء، قبل أن يتعادلا مجددًا دون أهداف في ملبورن.