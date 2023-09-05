ننشر لكم موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة في قرعة كأس العالم للأندية، حيث تترقب أندية العالم الأبطال قرعة كأس العالم للأندية لمعرفة المباريات ومواعيدها ومباراة الدور التمهيدي ومباريات نصف النهائي والنهائي، ويترقب الأهلي المصري بطل أفريقيا الفريق الذي يواجهه، كما يترقب اتحاد جدة منافسه في قرعة كأس العالم للأندية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

الحدث الموعد قرعة كأس العالم للأندية الثانية ظهرا بتوقيت مصر والسعودية

هذا من المنتظر أن يتم سحب قرعة كأس العالم للأندية في مدينة جدة بحضور ممثلي الفيفا وممثلي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وكان الأهلي المصري قد أرسل حسام غالي مندوبا له لحضور قرعة كأس العالم للأندية وسط ترقب المباريات بالكامل في الفترة من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرون من ديسمبر القادم.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية

من المنتظر أن تنقل قنوات SSC السعودية قرعة كأس العالم للأندية، كما تنقل منصات فيفا الرقمية قرعة كأس العالم للأندية.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

يشارك في كأس العالم للأندية كلا من

الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

أوراوا الياباني الفائز بدوري أبطال أسيا.

ليون المكسيكي الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف.

أوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية وسيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

اتحاد جدة السعودي ممثلا للسعودية مستضيف كأس العالم للأندية.

كان ريال مدريد قد نجح في الحصول على بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الماضية وذلك للمرة الخامسة، حيث نجح وقتها ريال مدريد في الفوز على الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ويستعد اتحاد جدة من خلال تدعيمات قوية لمواجهات كأس العالم للأندية خاصة وأن مواجهة مانشستر سيتي ستكون قوية بالنسبة لكافة الفرق ويأمل الأهلي المصري في نفس الوقت تحقيق مركز متقدم في كأس العالم للأندية وسط ترقب كبير لمواجهات كأس العالم للأندية والتي تقام بالسعودية في ديسمبر المقبل.