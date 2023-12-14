موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تبدأ فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 – 2024 دور 16، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة بتوقيت مصر.

وتقام القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في مدينة نيون السويسرية.

وتم تحديد الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024، وهي كالتالي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ (ألمانيا)، كوبنهاغن (الدنمارك)

المجموعة الثانية: آرسنال (إنجلترا)، أيندهوفن (هولندا)

المجموعة الثالثة: ريال مدريد (إسبانيا)، نابولي (إيطاليا)

المجموعة الرابعة: ريال سوسييداد (إسبانيا)، انتر ميلان (إيطاليا)

المجموعة الخامسة: أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، لاتسيو (إيطاليا)

المجموعة السادسة: بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي (إنجلترا)، لايبزيج (ألمانيا)

المجموعة الثامنة: برشلونة (إسبانيا)، بورتو (البرتغال)

شروط قرعة دور16 في #دوري_أبطال_أوروبا •قرعة دور الـ16 يوم الاثنين القادم

•لا يتواجه فريقين من نفس المجموعة

•لا يتواجد فريقين من نفس الدولة

•مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني

•مباراة الاياب على أرض الفريق من التصنيف الأول

•لا يوجد قانون أفضلية الهدف خارج الديار https://t.co/E66oFV805O pic.twitter.com/PVo0cCDuAU — Tab3live-تابع لايف (@Tab3live2023) December 13, 2023

نظام القرعة

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 إلى مستويين، بناءً على نتائجها في دور المجموعات، وسيتم سحب الفرق من المستوى الأول ضد الفرق من المستوى الثاني، مع مراعاة عدم وقوع فريقين من نفس المجموعة أو البلد في مواجهة بعضهما البعض.

موعد مباريات دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024

مباريات الذهاب 14-13 فبراير 2024

21-20 فبراير 2024



مباريات الإياب 5-6 مارس 2024

12-13 مارس 2024

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

سيتم إذاعة القرعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.