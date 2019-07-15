موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 (آسيا).. والقنوات الناقلة

متى موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث نقدم الإجابة على السؤال الهام، كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ونقدم لكم نظام التصفيات والتي ستكون مشتركة ومؤهلة لكأس أمم آسيا الصين 2023 أيضا، وتتواجد كل المنتخبات العربية الآسيوية في الدور القادم للتصفيات، وتبحث عن التأهل، مقاعد آسيا في كأس العالم مونديال قطر 2022 هي مقعد.

نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

تضم قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا عدد 40 منتخب، تقسمهم القرعة على 8 مجموعات كل مجموعة بها 5 منتخبات، تقام بين فرق المجموعة الواحدة دوري من دورين، يصعد للتصفيات النهائية 12 منتخب وهم أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 بآسيا، يتم تقسيم 12 منتخب على مجموعتين كل مجموعة بها 6 منتخبات، بنهاية التصفيات يصعد أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمونديال، على ان يلعب أفضل منتخب ثالث في الملحق العالمي.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

قسمت قرعة المونديال المنتخبات 40 إلى 5 مستويات، يقع منتخبي السعودية والإمارات في المستوى الأول، أي لن يقعا في مجموعة واحدة، بخصوص القنوات الناقلة للقرعة فسوف تكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية وهي قناة bein sports المفتوحة، موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق.

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.