موعد قرعة الدوري المصري الممتاز 2021/2022.. رابطة الأندية المصرية توافق على انطلاق الدوري من دورين

مع اقتراب بداية الموسم الكروي الجديد في مصر فنجد أن الجماهير في انتظار التعرف على قرعة الدوري المصري الممتاز والتعرف على انطلاق الدوري المصري في موسمه الجديد، حيث قامت الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة بالإعلان عن تفاصيل إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وذلك بعدما تم انتهاء الموسم المنقضية من بطولة الدوري المصري والذي حصل على لقبها نادي الزمالك بعد تفوق كبير على مدار البطولة في نسختها الماضية، وسوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على التعرف على موعد إقامة قرعة الدوري المصري الممتاز والتعرف على موعد انطلاق الدوري موسم 2021/2022.

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز

تبعا لمًا تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم فمن المقرر أن تقام قرعة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 رسميا في يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري، وهي القرعة التي تقام في حضور كافة الأندية المصرية ال18 التي تشارك في بطولة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، وذلك بعد التعرف على الفرق التي تمكن من الصعود إلى بطولة الدوري هذا العام.

موعد انطلاق الدوري المصري 2021/2022

تم الاتفاق رسميا من قبل رابطة دوري المحترفين المصريين على موعد انطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخة 2021/2022، على أن تنطلق البطولة رسميا بداية من يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تحديد القرعة التي تحدد مواجهات الدوري المصري.

رابطة الأندية المصرية توافق على انطلاق الدوري من دورين

وقد تم الإعلان من قبل رابطة الأندية المصرية أنه قد تم الموافقة على انطلاق الدوري المصري في النسخة القادمة من خلال دورين، على أن يتم انطلاقه في الموعد المحدد له بداية من الخامس والعشرين من شهر أكتوبر.