موعد عودة رضا سليم للتدريبات الجماعية مع الأهلى

يستعد رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للعودة للتدريبات الجماعية للفريق مع زملائه في المرحلة المقبلة.

الفريق الأحمر الآن في راحة سلبية، حتى العاشر من يناير القادم، استغلالاً لفترة التوقف الدولى ومشاركة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.

إصابة رضا سليم

رضا سليم يستعد لإنهاء برنامجه التأهيلي الذي يخوضه بعد التعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في الشهور الأخيرة.

اللاعب كان يعانى من إصابة عبارة عن خلع في الكتف في عظمة الترقوة، وخاض برنامج علاجي مكثف ومن بعده برنامج تأهيلي يستعد الآن لإنهاءه هو الآخر.

إلى جانب إصابة بسيطة في العضلة الأمامية تعافى منها بصورة نهائية.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية للفريق مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية بنهاية فترة الراحة السلبية الممنوحة للاعبين.