موعد عودة برشلونة لملعبه التاريخي بعد التجديد.. وماذا سيحدث في حال التأجيل؟

تتجهز إدارة نادي برشلونة للعودة إلى ملعبه التاريخي كامب نو بعد عامين من أعمال التجديد، حيث ينتظر النادي الحصول على الموافقة النهائية لاستضافة مباراته فى الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

الخطوة المتبقية

وبحسب تقرير لصحيفة سبورت، فإن الخطوة الأخيرة المتبقية هى الحصول على شهادة الأعمال النهائية (CFO)، التي ستسمح ببدء بيع التذاكر، وأعرب النادي عن ثقته فى الحصول على الضوء الأخضر قبل الأربعاء المقبل، وحال حدوث أي تأخير طارئ سيُؤجل اللقاء إلى 21 سبتمبر ضد خيتافي.

وقال تقرير الصحيفة أن العودة ستتم بشكل تدريجي، حيث ستكون المرحلة الأولى بسعة 27,000 متفرج في المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي، ثم ستُضاف المدرجات الجانبية لتصل السعة إلى 45,000 متفرج بحلول أواخر أكتوبر، قبل أن يُفتتح المدرج الشمالي ويصل الإجمالي إلى 60,000 متفرج بحلول أواخر نوفمبر.

تفاصيل المرحلة الثانية

وتتضمن المرحلة الثانية إكمال الطابق الثالث، إضافة مناطق كبار الشخصيات، وتركيب سقف جديد، ليصل الملعب عند اكتماله إلى 105 آلاف متفرج، ليصبح أكبر ملعب في أوروبا.

وبعد موسمين قضاهما في ملعب مونتجويك، يترقب مشجعو برشلونة العودة إلى مدرجاتهم، مع متابعة حثيثة من رئيس النادي خوان لابورتا ومجلس الإدارة لأعمال التجديد، والتي أشرفت عليها شركة ليماك للإنشاءات.

وفي حال عدم حدوث أي عراقيل، ستصبح مباراة 14 سبتمبر ضد فالنسيا مناسبة إعادة افتتاح تاريخية لملعب كامب نو.