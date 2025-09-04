أخبار الرياضة

موعد عودة برشلونة لملعبه التاريخي بعد التجديد.. وماذا سيحدث في حال التأجيل؟

آياتي خيري

تتجهز إدارة نادي برشلونة للعودة إلى ملعبه التاريخي كامب نو بعد عامين من أعمال التجديد، حيث ينتظر النادي الحصول على الموافقة النهائية لاستضافة مباراته فى الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

برشلونة

الخطوة المتبقية

وبحسب تقرير لصحيفة سبورت، فإن الخطوة الأخيرة المتبقية هى الحصول على شهادة الأعمال النهائية (CFO)، التي ستسمح ببدء بيع التذاكر، وأعرب النادي عن ثقته فى الحصول على الضوء الأخضر قبل الأربعاء المقبل، وحال حدوث أي تأخير طارئ سيُؤجل اللقاء إلى 21 سبتمبر ضد خيتافي.

وقال تقرير الصحيفة أن العودة ستتم بشكل تدريجي، حيث ستكون المرحلة الأولى بسعة 27,000 متفرج في المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي، ثم ستُضاف المدرجات الجانبية لتصل السعة إلى 45,000 متفرج بحلول أواخر أكتوبر، قبل أن يُفتتح المدرج الشمالي ويصل الإجمالي إلى 60,000 متفرج بحلول أواخر نوفمبر.

تفاصيل المرحلة الثانية

وتتضمن المرحلة الثانية إكمال الطابق الثالث، إضافة مناطق كبار الشخصيات، وتركيب سقف جديد، ليصل الملعب عند اكتماله إلى 105 آلاف متفرج، ليصبح أكبر ملعب في أوروبا.

وبعد موسمين قضاهما في ملعب مونتجويك، يترقب مشجعو برشلونة العودة إلى مدرجاتهم، مع متابعة حثيثة من رئيس النادي خوان لابورتا ومجلس الإدارة لأعمال التجديد، والتي أشرفت عليها شركة ليماك للإنشاءات.

وفي حال عدم حدوث أي عراقيل، ستصبح مباراة 14 سبتمبر ضد فالنسيا مناسبة إعادة افتتاح تاريخية لملعب كامب نو.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.