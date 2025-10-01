موعد طرح تذاكر مباريات كأس العرب 2025 ومونديال الناشئين.. الدوحة تكشف التفاصيل

كشفت إدارة اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة التى تستضيفهما قطر انطلاق مبيعات التذاكر للبطولتين هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تتوافر تذاكر كأس العرب 2025 بدءاً من 30 سبتمبر، فى الساعة 3 مساءً بتوقيت الدوحة، فيما ستُطرح تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة للبيع حصرياً لحاملي بطاقة “فيزا” بدءاً من 2 أكتوبر، الساعة 3 مساءً. وسيتم بيع التذاكر رقمياً وتشمل خيارات أماكن للمشجعين من ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة الأحداث الكروية العالمية في قطر هذا العام وستكون البداية ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة فى الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها بطولة كأس العرب التى تقام فى الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، كما تتجهز البلاد لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية والتي ستقام في 10 و13 و17 ديسمبر.

و قال حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية في اللجنة المحلية المنظمة، “يشكل انطلاق مبيعات التذاكر محطة مهمة فى رحلة استضافة البطولتين، فيما نواصل الاستعداد لاستقبال المشجعين من أنحاء العالم للاستمتاع بموسم كروي حافل بتجارب استثنائية ستعكس كرم الضيافة القطرية الأصيلة، وتعزز التبادل الثقافي وتؤكد على شغفنا المشترك بكرة القدم.”

ومن المقرر أن تتوفر تذاكر المباريات لبطولة كأس العرب في ثلاث فئات وبأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. كما يمكن للمشجعين شراء تذاكر “شجع منتخبك” وهي سلسلة تذاكر تمكن المشجع من متابعة مشوار منتخبه خلال دور المجموعات. وتتوفر في جميع استادات البطولة خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة.

وسوف يستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في 1 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر، الساعة 7 مساءً، في استاد لوسيل الأيقوني.

وتشمل قائمة الاستادات التي تقام بها مباريات البطولة الإقليمية، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة لاستاد 974. ويوجد في كافة الاستادات منطقة مخصصة للمشجعين، حيث يمكنهم الاستمتاع بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية.

ومن المعروف للجميع أن كأس العرب يشارك به 16 منتخباً بينهم منتخب مصر الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان، يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخباً على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة يومي 25 و26 نوفمبر في قطر.

وتستضيف دولة قطر البطولة للمرة الثانية وذلك بعد استضافتها من قبل في عام 2021، وكانت المرة الأولى التي تقام فيها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وإلى جانب استضافة نسخة هذا العام، تستضيف قطر النسختين المقبلتين من البطولة في عامي 2029 و2033.

بطولة كأس العالم تحت 17 سنة

كما سيتم توفير تذاكر بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية في منطقة المشجعين المحيطة بالملاعب، في أجواء احتفالية ومهرجان كروي نابض الحياة.

وستقام جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة في مجمع المسابقات في أسباير زون، بواقع ثماني مباريات يومياً خلال مختلف مراحل البطولة.

ويستطيع المشجع شراء تذاكر مميزة لحجز مقاعد في المباريات الأكثر إقبالاً، ولمشجعي المنتخب القطري تتوفر تذاكر “شجع منتخبك”، والتي تتيح لهم حضور مباريات عنابي الناشئين خلال دور المجموعات.

وتعمل قطر على أن تكون في جميع الملاعب التي تستضيف المباريات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة من ضمنهم مستخدمي الكراسي المتحركة، وتشمل هذه التذاكر تصريحاً لوقوف السيارات لتسهيل الوصول إلى الملاعب.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب قطر للناشئين، ممثل الدولة المضيفة، في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات إيطاليا وجنوب إفريقيا وبوليفيا، ويستهل منتخب قطر مشواره أمام المنتخب الإيطالي يوم 3 نوفمبر، الساعة 6:45 مساءً.