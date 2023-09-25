موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023.. بمشاركة الأهلي والاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام بالمملكة العربية السعودية، حيث سيشارك الاتحاد السعودي كممثل للكرة السعودية بعد تتويجه بدوري روشن للمحترفين الموسم المنصرم، فيما يشارك الأهلي حامل لقب كأس دوري أبطال أفريقيا، وهما ممثلي العرب في مونديال الأندية.

تصميم يجمع شعار أندية الأهلي المصري والاتحاد السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي وكأس العالم للأندية - مصدر الصورة: جريدة لحظات، تم التعديل عليها بواسطة نجوم مصرية.

متى يتم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية؟

وسيتم طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية يوم الغد الثلاثاء 26 سبتمبر، وهو أول أيام طرح التذاكر للبطولة المقرر لها في ديسمبر المقبل، وجاءت مواعيد طرح التذاكر بالتفصيل على النحو التالي:

المرحلة التاريخ الأولى 26 سبتمبر 2023 الثانية خلال شهر تقريباً الثالثة بعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي الافتتاحية

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وبشارك في كأس العالم للأندية 7 أندية من مختلف قارات العالم، ويمثل العرب كلًا من اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري، فيما يتبقى تحديد بطل كوبا ليبرتادوريس لاستكمال الأندية المشاركة، التي جاءت على النحو التالي:

الفريق القارة الاتحاد السعودي ممثل البلد المضيف مانشستر سيتي الإنجليزي أوروبا الأهلي المصري أفريقيا أوراوا ريد دايموندز الياباني آسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي أوقيانوسيا كلوب ليون المكسيكي أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “الكونكاكاف” بطل كوبا ليبرتادوريس “لم بتحدد بعد” أمريكا الجنوبية

موعد افتتاح كأس العالم للأندية

وسيبدأ الاتحاد السعودي مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة.