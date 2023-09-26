موعد ورابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد السعودي والأهلي المصري تترقب اليوم

ننشر لكم موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 وسط ترقب جماهير الاتحاد السعودي والأهلي المصري طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية على موقع الفيفا، حيث أعلن الاتحاد الدولي طرح تذاكر المباريات بنظام أسبقية الحجز، ورفض الاتحاد الدولي بيع حصة التذاكر إلى النادي الأهلي من أجل توزيعها على الجماهير وأكد أن البيع سيتم على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بنظام الحجز.

الفيفا يطرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

موعد طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023

التذاكر الموعد تذاكر مباريات كأس العالم للأندية الثلاثاء 26 سبتمبر

رابط حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

يمكن حجز تذاكر مباريات كأس العالم للأندية من خلال موقع الفيفا اليوم الثلاثاء.

أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية

تبدأ تذاكر مباريات كأس العالم للأندية بعد طرحها:

الدرجة الثالثة 40 ريال.

الدرجة الثانية 75 ريال.

الدرجة الأولى 100 ريال.

🚨🚨 احجز تذكرتك لحضور المباراة الأولى للأهلي في كأس العالم للأندية على موقع” FIFA “الرسمي 🦅

👇https://t.co/n0EtO7GdVC pic.twitter.com/P0WGLkApRg — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 25, 2023

موعد مباريات كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي يوم 12 سبتمبر 2023.

الأهلي المصري يلاقي الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي يوم 15 سبتمبر 2023.

مباراة ليون ضد أوراوا ريدز يوم 15 سبتمبر.

بطل كوبا ليبرتادوريس أمام الفائز من الأهلي أو الاتحاد السعودي بشكل محتمل يوم 18 سبتمبر.

مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة ليون أو أوراوا ريدز.

تحديد المركز الثالث والنهائي يوم 22 ديسمبر.

نهائي كأس العالم للأندية يوم 22 ديسمبر.

توقعات نتائج مباريات كأس العالم للأندية 2023

يتوقع الجميع أن ينجح اتحاد جدة السعودي في الفوز على أوكلاند سيتي لمواجهة الأهلي المصري في المباراة الأولى له، وتبدو مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي صعبة التوقع، رغم قوة الاتحاد السعودي إلا أن الأهلي المصري يملك فرصة قوية للفوز على الاتحاد السعودي بعد دعم الفريق بكلا من إمام عاشور ورضا سليم وموديست.

ويبدو مانشستر سيتي على موعد مع الحصول على بطولة كأس العالم للأندية مع وصوله لنهائي كأس العالم للأندية 2023 وسط توقع بمباريات قوية في كأس العالم للأندية 2023.