موعد طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية 2023.. “بمشاركة الاتحاد والأهلي”

كشفت تقارير إعلامية سعودية، بأن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيبدأ في منتصف ليل اليوم الاثنين، بطرح الدفعة الأولى من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

كأس العالم للأندية 2023 مصدر الصورة: صحيفة اليوم

ومن المقرر أن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بطرح الدفعة الأولى من التذاكر في الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الاثنين.

طرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وعلاوة على ذلك، سيتم طرح تذاكر بطولة كأس العالم للأندية بعدة فئات حسب موقع المقاعد في الملعب.

وستكون الفئة الأولى من تذاكر المونديال هي الأعلى سعرًا بموقع مميز، وتليها الفئتين الثانية والثالثة بسعر أقل، بينما الفئة الرابعة هي الأقل تكلفه.

ومن الجدير بالذكر أنه سيشارك الاتحاد السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطلاً لدوري روشن السعودي بالدولة المضيفة للمونديال.

ويشارك الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023 بصفته بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.