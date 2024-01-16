موعد مباراة تونس وناميبيا في أمم أفريقيا 2023 وأبرز تفاصيل المنتخبين

يتأهب المنتخب التونسي اليوم لضربة البداية في مشواره الأفريقي ضمن المجموعة الخامسة للتحدي الكبير، حيث مواجهة منتخب المحاربين الشجعان “ناميبيا” على أرضية ملعب أمادو جون كوليبالي شمال كوت ديفوار.

نشأ الاتحاد الناميبي لكرة القدم عام 1998- الصورة تصميم الكاتب

المجموعة الخامسة تضم كلا من: تونس، ناميبيا، مالي وجنوب أفريقيا، ويأمل المنتخب التونسي في تخطي العقبة الأولى أمامه ليفتح باب الطموح لتحقيق لقب البطولة بعد نحو 20 عاما من الانتظار، وهي المرة رقم 21 الذي يشارك فيها نسور قرطاج في أمم أفريقيا بكوت ديفوار بنسختها رقم 34، ورقم 16 على التوالي، حيث لم تنقطع تونس عن البطولة 16 عاما متتالية، وهو أحد الأرقام القياسية للمنتخب التونسي.

ويقود المنتخب التونسي فنيا، الوطني جلال قادري، الذي يطمح في التتويج الثاني بعد المرة الأولى عام 2004، والتي كانت على أرض تونس الخضراء.

وتقام المباراة مساء الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس، والسابعة بتوقيت مصر.

وعلى صعيد منتخب ناميبيا، فإنه يسعى بقيادة كولين بنيامين، لتحقيق انتصار تاريخي على نسور قرطاج، وهي المواجهة الأولى بينهما في أمم أفريقيا، وهي أول مواجهة رسمية أيضا بينهما منذ تصفيات مونديال 1998، حيث فازت تونس في مباراتي الذهاب والإياب على المحاربين الشجعان.

تونس هو الثالث أفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير، والـ28 عالميا، وله سجل كبير من المباريات في أمم أفريقيا، حيث خاض 80 مباراة أثناء مشاركاته السابقة في المسابقة، فاز في 25 منها، وخسر 26، وتعادل في 29، ويسعى في هذه البطولة لاعبوا تونس للوصول إلى الهدف رقم 100، وتخطيه بطبيعة الحال، حيث سجل خلال البطولات السابقة 99 هدفا واستقبلت شباكه 94 هدفا.

ويحتل منتخب ناميبيا المركز 115 عالميا في تصنيف الفيفا الأخير، وأما على مستوى القارة الأفريقية فتلك هي المشاركة الرابعة له في أمم أفريقيا، حيث شارك في ثلاث مرات سابقة هي:

نسخة 1998 في بوركينا فاسو، وخسر فيها من جنوب أفريقيا وكوت ديفوار، وتعادل مع أنغولا في الدور الأول.

نسخة عام 2008 في غانا، خرج أيضا من الدور الأول، بعد تعادل مع غينيا، وخسارتين من المغرب وغانا.

نسخة 2019، خرج أيضا من الدور الأول، بعد أن هزم من المغرب وجنوب أفريقيا وساحل العاج.

أبرز لاعبي منتخب تونس وناميبيا

يمتلك جلال قادري الكثير من اللاعبين المميزين في هذه النسخة الأفريقية، والذين عليهم الاعتماد الكامل، ومن أبرزهم يوسف المساكني، ويلعب في نادي العربي القطري، وعلي معلول لاعب الأهلي المصري، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، ومحمد علي بن رمضان، لاعب فرينكفاروش المجري، وإلياس السخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونعيم السليتي مهاجم الدحيل القطري، وياسين مرياح مدافع نادي الترجي التونسي، وغيرهم من النجوم.

يوسف مساكني يسجل الهدف الأول للمنتخب التونسي من علامة الجزاء مالاوي 0 × 1 تونس#مالاوي_تونس#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/XFU1LU1SYB — SSC (@ssc_sports) November 21, 2023

وفي المقابل، يعتمد منتخب ناميبيا على مهاجمين من طراز رفيع، ويأتي في مقدمتهم بيتر شالوليلي المهاجم في فريق صن داونز الجنوب أفريقي، ودينزيل هواسيب، لاعب هايلاندز بارك الجنوب أفريقي، وريان نيامب مدافع ديربي كاونتي الإنجليزي، وبرينس تغيويزا، لاعب ليريا بريزن الكوسوفي.