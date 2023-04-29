موعد مباراة الأهلي والرجاء في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا | بعد تعديل التوقيت الصيفي

يلتقي فريقا الأهلي المصري والرجاء المغربي في منافسات مباراة ( الاياب ) من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 اليوم السبت في المغرب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب في مباراة قوية وحماسية، وقد انتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وفي حضور أكثر من 52 الف مشجع بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 بهدفي ( محمد عبدالمنعم – حمدي فتحي ) وهي نتيجة مطمئنة لحد كبير لجماهير النادي الأهلي والتي تأمل في استكمال المشوار نحو اللقب، والمباراة القادمة هي المباراة رقم احدى عشر للأهلي ضد الرجاء المغربي تحت مظلة مسابقات الاتحاد الافريقي ( الكاف )، ويأمل الأهلي في تأمين المباراة والتسجيل مبكراً لقتل أي أمل وحماس لعودة الرجاء للمباراة وبالتالي استكمال الأهلي لمشواره نحو النهائي الرابع على التوالي في دوري الأبطال ويأمل الرجاء في الضغط والتسجيل مبكراً متسلحاً بسلاح الأرض والجمهور والعودة في النتيجة ومصالحة جماهيره.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة والمعلقين

تُقام مباراة الاياب بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي اليوم السبت 29-4-2023 الموافق 9 من شهر شوال 1444

وستُلعب المباراة في المغرب على ملعب ( المركب الرياضي محمد الخامس ) والذي يتسع لأكثر من 67 ألف متفرج

وتُذاع المباراة على قناة “beIN Sports HD 4” وجدير بالذكر أن القناة ليست مفتوحة بل مشفرة ولن يتمكن الا المشتركون في باقات بي ان سبورت من مشاهدة المباراة فقط

تُقام مباراة الأهلي والرجاء الساعة 10.00 بتوقيت القاهرة ( بعد تعديل التوقيت الصيفي )

تُقام مباراة الأهلي والرجاء الساعة 10.00 بتوقيت السعوية

تُقام مباراة الأهلي والرجاء الساعة 8.00 بتوقيت المغرب

تردد beIN Sports HD 4 على نايل سات التردد: 11054 أو 11055

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 تردد قناة بي إن سبورت 4 على سهيل سات التردد: 11585

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي ( مباراة الاياب في المغرب )

أسندت شبكة قنوات “beIN Sports” مهمة التعليق على اياب مباراة الأهلي والرجاء للمُعلق التونسي ( رؤوف خليف )، كان قد تولى مُواطنه عصام الشوالي، مهمة التعليق على مباراة الذهاب في القاهرة والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح النادي الأهلي.

تصريحات محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا قال حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي : نعلم أن مباراة الرجاء قوية جداً وحققنا الفوز في الشوط الأول من مواجهة الرجاء في القاهرة ولكن سننسى المباراة الأولى ونركز على المباراة الثانية وأضاف الشناوي قائلاً: فريق الرجاء استعد لنا بشكل قوي ونحن أيضاً قمنا بالاستعداد للمباراة بشكل قوي وقد تعودنا على اللعب في وسط هذه الأجواء أمام جمهور كبير مثل الرجاء المغربي. وأكمل الشناوي : كنا نعاني من ضغط مباريات مابين الدوري المصري وكأس مصر وافريقيا لذلك كنا نعاني من تذبذب في المستوى في دور المجموعات ولكن حاليًا نحن فائزين على الرجاء في المباراة الأولي بهدفين وأنهي حديثه قائلاً : حضور الجماهير بشكل كبير لن يؤثر علينا سلباً ونفكر في المباراة بشكل جيد وكل مباراة منفصلة بالنسبة لنا كلاعبين. تشكيل الأهلي المُتوقع ضد الرجاء المغربي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

رباعي خط الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – على معلول

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – مروان عطية

المهاجمون : بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا

تشكيل الرجاء المغربي المُتوقع ضد الأهلي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع : جمال حركاس – مروان هدهودي – محمود بنتايك – عبد الإله مدكور.

خط الوسط : محمد المكعازي – روجير أوهولو – محمد زريدة – يسري بوزوق.

خط الهجوم : زكريا الهبطي – حمزة خابا.