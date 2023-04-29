موعد مباراة الأهلي والرجاء في اياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا | بعد تعديل التوقيت الصيفي
يلتقي فريقا الأهلي المصري والرجاء المغربي في منافسات مباراة ( الاياب ) من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 اليوم السبت في المغرب على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب في مباراة قوية وحماسية، وقد انتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وفي حضور أكثر من 52 الف مشجع بفوز الأهلي بنتيجة 2-0 بهدفي ( محمد عبدالمنعم – حمدي فتحي ) وهي نتيجة مطمئنة لحد كبير لجماهير النادي الأهلي والتي تأمل في استكمال المشوار نحو اللقب، والمباراة القادمة هي المباراة رقم احدى عشر للأهلي ضد الرجاء المغربي تحت مظلة مسابقات الاتحاد الافريقي ( الكاف )، ويأمل الأهلي في تأمين المباراة والتسجيل مبكراً لقتل أي أمل وحماس لعودة الرجاء للمباراة وبالتالي استكمال الأهلي لمشواره نحو النهائي الرابع على التوالي في دوري الأبطال ويأمل الرجاء في الضغط والتسجيل مبكراً متسلحاً بسلاح الأرض والجمهور والعودة في النتيجة ومصالحة جماهيره.
موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة والمعلقين
وستُلعب المباراة في المغرب على ملعب ( المركب الرياضي محمد الخامس ) والذي يتسع لأكثر من 67 ألف متفرج
تُقام مباراة الأهلي والرجاء الساعة 10.00 بتوقيت السعوية
تُقام مباراة الأهلي والرجاء الساعة 8.00 بتوقيت المغرب
تردد beIN Sports HD 4 على نايل سات
التردد: 11054 أو 11055
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2\3
تردد قناة بي إن سبورت 4 على سهيل سات
التردد: 11585
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2\3
معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي ( مباراة الاياب في المغرب )
تصريحات محمد الشناوي قبل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا
قال حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي : نعلم أن مباراة الرجاء قوية جداً وحققنا الفوز في الشوط الأول من مواجهة الرجاء في القاهرة ولكن سننسى المباراة الأولى ونركز على المباراة الثانية وأضاف الشناوي قائلاً: فريق الرجاء استعد لنا بشكل قوي ونحن أيضاً قمنا بالاستعداد للمباراة بشكل قوي وقد تعودنا على اللعب في وسط هذه الأجواء أمام جمهور كبير مثل الرجاء المغربي. وأكمل الشناوي : كنا نعاني من ضغط مباريات مابين الدوري المصري وكأس مصر وافريقيا لذلك كنا نعاني من تذبذب في المستوى في دور المجموعات ولكن حاليًا نحن فائزين على الرجاء في المباراة الأولي بهدفين وأنهي حديثه قائلاً : حضور الجماهير بشكل كبير لن يؤثر علينا سلباً ونفكر في المباراة بشكل جيد وكل مباراة منفصلة بالنسبة لنا كلاعبين.
تشكيل الأهلي المُتوقع ضد الرجاء المغربي
حراسة المرمى : محمد الشناوي
رباعي خط الدفاع : محمد هاني – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – على معلول
خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – مروان عطية
المهاجمون : بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا
تشكيل الرجاء المغربي المُتوقع ضد الأهلي
حراسة المرمى: أنس الزنيتي.
خط الدفاع : جمال حركاس – مروان هدهودي – محمود بنتايك – عبد الإله مدكور.
خط الوسط : محمد المكعازي – روجير أوهولو – محمد زريدة – يسري بوزوق.
خط الهجوم : زكريا الهبطي – حمزة خابا.
تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي في كافة بطولات ( الكاف )
التقي الأهلي والرجاء ( 10 ) مباريات | فاز الأهلي ( 3 ) | فاز الرجاء ( 2 ) | تعادلا ( 5 )
سجل الأهلي ( 13 ) هدف | سجل الرجاء ( 11 ) هدف
موسم 1999 | دوري أبطال أفريقيا ( دور المجموعات )
الأهلي 0-1 الرجاء
الرجاء 1-1 الأهلي
موسم 2002 | دوري أبطال أفريقيا ( دور المجموعات )
الرجاء 2-1 الأهلي
الأهلي 3-3 الرجاء
موسم 2005 | دوري أبطال أفريقيا ( دور المجموعات )
الأهلي 1-0 الرجاء
الرجاء 1-1 الأهلي
موسم 2020-2021 | السوبر الأفريقي
الأهلي 1-1 الرجاء ( فوز الأهلي بركلات الترجيح 6-5 )
موسم 2021-2022| دوري أبطال أفريقيا ( ربع النهائي )
الأهلي 2-1 الرجاء
الرجاء 1-1 الأهلي
موسم 2022-2023| دوري أبطال أفريقيا ( ربع النهائي )
الأهلي 2-0 الرجاء
الرجاء VS الأهلي
حقق الأهلي المصري الفوز في ثلاث مناسبات على منافسه الرجاء المغربي مقابل فوزين للرجاء على الأهلي وتعادل الفريقين في خمس مواجهات ( منهم مواجهة كان التعادل فيها بمثابة تتويج للنادي الأهلي بالسوبر بعد فوز بركلات الترجيح )، نجح الرجاء المغربي في الفوز على النادي الأهلي في عُقر داره في ستاد القاهرة في أول مواجهات الفريقين تاريخياً في دوري أبطال أفريقيا وذلك عام 1999 ومن ثم حقق الرجاء الفوز لمرة واحدة فقط على الأهلي في المغرب عام 2002 ومن ثم بدأت سلسلة التعادلات والخسارة من الأهلي، بينما لم ينجح الأهلي في الفوز على الرجاء في المغرب واكتفي بالتعادل فقط.
احصائيات مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي
- أول مباراة بين الرجاء المغربي والأهلي تاريخياً انتهت بفوز الرجاء المغربي 1-0 في القاهرة عام 1999
- أكبر فوز للأهلي على الرجاء المغربي 2-0 | موسم 2022-2023
- أكبر فوز للرجاء المغربي على الأهلي 2-1 | عام 2002
- أكبر تعادل بين الأهلي والرجاء المغربي 3-3 | عام 2002
- حقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي ( 3 مرات )
- حقق الرجاء المغربي الفوز على الأهلي ( مرتان )
- تعادل الأهلي والرجاء المغربي ( 5 مرات )
- سجل الأهلي ( 13 هدف )
- سجل الرجاء المغربي ( 11 هدف )
- أول هدف سجله الأهلي في شباك الرجاء المغربي سجله اللاعب ( محمد فاروق عام 1999 )
- سجل ( 11 ) لاعبين من الأهلي في شباك الرجاء المغربي من أصل ( 13 هدف ) للأهلي في شباك الرجاء
- هداف الأهلي ضد الرجاء المغربي ( أحمد بلال – محمد عبدالمنعم ) برصيد ( هدفين )
أول فوز حققه الرجاء ضد الأهلي عام 1999 بنتيجة ( 1-0 )
- أول فوز حققه الأهلي ضد الرجاء المغربي عام 2005 بنتيجة ( 1-0 )
- لم يحقق الأهلي الفوز في ملعب الرجاء تاريخياً حيث خسر أو تعادل فقط.
- حقق الرجاء المغربي الفوز في استاد القاهرة ( مرة واحدة )