موعد انطلاق مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 وموعد مباريات دور المجموعات

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية والعربية إنطلاق مباريات كأس إفريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024، وسيشارك في هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية خمس منتخبات عربية بقيادة منتخب المغرب ومصر وتونس إضافة إلى منتخب الجزائر والضيف العربي الجديد منتخب موريتانيا.

موعد إنطلاق كأس إفريقيا 2024

ستنطلق منافسات بطولة إفريقيا للأمم يوم السبت 13 يناير 2024 بمباراة منتخب الكوت ديفوار ضد غينيا بيساو على الساعة العاشرة بتوقيت مصر بملعب الحسن واتارا بمدينة أبيدجان، وكانت النسخة 34 من البطولة الإفريقية ستلعب في شهر يونيو إلا أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تنظيم المسابقة في شهر يناير بسبب مخاوف من حالة الطقس في ساحل العاج في هذا التوقيت.

ماهي المنتخبات المشاركة في كان 2024؟

سيشارك 24 منتخبا في كأس الأمم الإفريقية 2024 وستوزع المنتخبات الأربعة والعشرون إلى ست مجموعات أربع منتخبات في المجموعة ليتأهل صاحب المركز الأول والثاني ليلتحق بهم أربع منتخبات كأفضل ثالث.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

المجموعة الأولى

كوت ديفوار (ساحل العاج) نيجيريا غينيا الإستوائية غينيا بيساو

المجموعة الثانية

مصر غانا الرأس الأخضر موزمبيق

المجموعة الثالثة

السنيغال الكاميرون غينيا غامبيا

المجموعة الرابعة

الجزائر بوركينا فاسو موريتانيا أنغولا

المجموعة الخامسة

تونس مالي جنوب إفريقيا ناميبيا

المجموعة السادسة

المغرب الكونغو الديمقراطية زامبيا تنزانيا

جدول مباريات كأس إفريقيا للأمم 2024 دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد _ توقيت مصر الملعب كوت ديفوار ضد غينيا بيساو السبت 13 يناير

22:00 الحسن واتارا نيجيريا ضد غينيا الإستوائية الأحد 14 يناير

16:00 الحسن واتارا مصر ضد موزمبيق الأحد 14 يناير

19:00 فليكس هوفويه بويني غانا ضد الرأس الأخضر الأحد 14 يناير

22:00 فليكس هوفويه بويني السنغال ضد غامبيا الإثنين 15 يناير

16:00 تشارلس كونان باني الكاميرون ضد غينيا الإثنين 15 يناير

19:00 تشارلس كونان باني الجزائر ضد أنغولا الإثنين 15 يناير

22:00 ملعب السلام بوركينا فاسو ضد موريتانيا الثلاثاء 16 يناير

16:00 ملعب السلام تونس ضد ناميبيا الثلاثاء 16 يناير

19:00 أمادو جون كوليبالي مالي ضد جنوب إفريقيا الثلاثاء 16 يناير

22:00 أمادو جون كوليبالي المغرب ضد تنزانيا الأربعاء 17 يناير

19:00 لوران بوكو الكونغو الديقراطية ضد زامبيا الأربعاء 17 يناير

22:00 لوران بوكو

الجولة الثانية

المباراة الموعد _ توقيت مصر الملعب غينيا الإستوائية ضد غينيا بيساو الخميس 18 يناير

16:00 الحسن واتارا كوت ديفوار ضد نيجيريا الخميس 18 يناير

19:00 الحسن واتارا مصر ضد غانا الخميس 18 يناير

22:00 فليكس هوفويه بويني الرأس الأخضر ضد موزمبيق الجمعة 19 يناير

16:00 فليكس هوفويه بويني السنغال ضد الكاميرون الجمعة 19 يناير

19:00 تشارلس كونان باني غينيا ضد غامبيا الجمعة 19 يناير

22:00 تشارلس كونان باني الجزائر ضد بوركينا فاسو السبت 20 يناير

16:00 ملعب السلام موريتانيا ضد أنغولا السبت 20 يناير

19:00 ملعب السلام تونس ضد مالي السبت 20 يناير

22:00 أمادو جون كوليبالي المغرب ضد الكونغو الديمقراطية الأحد 21 يناير

16:00 لوران بوكو زامبيا ضد تنزانيا الأحد 21 يناير

19:00 لوران بوكو جنوب إفريقيا ضد ناميبيا الأحد 21 يناير

22:00 أمادو جون كوليبالي

الجولة الثالثة