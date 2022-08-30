موعد انطلاق مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل وأهم القنوات الناقلة

استعداد كبير للمباراة المرتقبة بين فريق الزمالك المصري وفريق الهلال السعودي في كأس لوسيل والتي سيتم إقامتها في دولة قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، وستقام المباراة على أرض استاد لوسيل، الذي سيشهد مباريات نهائي كأس العالم قطر 2022، والجدير بالذكر أن فريق الزمالك استطاع أن يتوج بلقب بطل الدوري المصري هذا العام وكذلك فريق الهلال حامل لقب بطل الدوري السعودي لهذا العام، لذلك كن المتوقع أن تشهد المباراة أجواء حماسية قوية.

موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل

ستقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب لوسيل المسرح الذي سيشهد نهائي كأس العالم قطر 2022, وتم تحديد موعد انطلاق المباراة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر/أيلول، وسيتم إذاعة المباراة في بث مباشر في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، 9 مساءًا بتوقيت السعودية وقطر، هذا بالإضافة إلى الفقرات الاحتفالية التي سيشهدها الملعب قبل انطلاق مباراة الهلال والزمالك، والجدير بالذكر أن فريق الزمالك قد حسم لقب الدوري المصري لصالحه في يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس 2022،بعد خسارة فريق بيراميدز أمام فيوتشر وذلك بعد إحراز هدف نظيف، لتتيح بذلك الفرصة أمام الفارس الأبيض لالتقاط الأنفاس استعدادا لمباراته في موقعة السوبر أمام الهلال الذي استطاع أن يحصد لقب الدوري عن الموسم الماضي، وتعد هذه المرة الـ14 التي استطاع الزمالك أن يحقق فيها لقب الدوري المصري خلال تاريخه، كما أنها تعد المرة الثانية على التوالي بعد صراع قوي ومنافسه شرسه على اللقب مع الأهلي وبيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

سوف يتم إذاعة مباراة الزمالك والهلال السعودي 2022 على قناة الكأس القطرية المفتوحة، وكذلك شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية.