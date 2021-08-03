موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2021 ومواعيد مباريات نادي ليفربول لشهر أغسطس

مع اقتراب الدوريات الأوروبية لكرة القدم يترقب جميع الجماهير الكروية وكذلك عشاق الرياضة بشكل عام موعد انطلاق الدوريات لمتابعة المباريات المشوقة والتي دائماً ما تحظى بانتباه جميع الأشخاص بشكل كبير، ولكن يبدو أن هناك الكثير من نتائج البحث على محرك جوجل الشهير عن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، وهذا ما ينتظره عاشقي الساحرة المستديرة في جميع دول العالم وهذا لأن الدوري الإنجليزي يعتبر من أفضل الدوريات الأوروبية ويحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ولاحتوائه أيضا على الكثير من الأندية الكبيرة والشهيرة في عالم الكرة وتضم هذه الأندية مثل “تشيلسي، وليفربول، ومانشستر يونايتد، ومان سيتي، وليستر سيتي” الكثير من نجوم الكرة العالمين، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد انطلاق أول مباريات الدوري الإنجليزي وموعد نزول جدول المباريات ومعرفة مواعيدها، وما سنتعرف عليه في مقال اليوم هو موعد انطلاق الدوري الإنجليزي وجدول المباريات في الأسبوع الأول وكذلك مواعيدها.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2021.

تم الإعلان مؤخراً عن موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 وسيكون في الـ 13 من شهر أغسطس الجاري، وهو الموعد الذي يبدأ فيه الدوري كل عام، حيث أن جميع مشجعي الدوري الإنجليزي يبحثون خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد انطلاقه ويترقبوا موعد كل مباراة على حدة في جدول المباريات الخاص بالدوري وهي المباريات الأكثر إثارة وتشويق ومشاهدة مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، والاهم من ذلك هو أخبار النجوم الكبار في هذه الأندية ومن أبرز هؤلاء النجوم محمد صلاح المصري الذي يعد ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في البريميرليج، وهذا ما يلفت انتباه المصريين بشكل كبير حيث أن الفرعون المصري يُعد السبب الرئيسي وراء شهرة نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة سواء في مصر أو الشرق الأوسط، كما أن فريق ليفربول يمتلك الآن شعبية كبيرة في مصر بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، والآن دعونا نتعرف على مواعيد مباريات نادي ليفربول في شهر أغسطس من منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2021.

موعد مباريات نادي ليفربول الدوري الإنجليزي 2021 لشهر أغسطس:

ليفربول ضد نورويتش سيتي/ يوم السبت القادم الموافق 14 أغسطس 2021/ الساعة الـ 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد بيرنلي/ يوم السبت الموافق 21 أغسطس 2021/ الساعة الــ 1:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد تشيلسي/ يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021/ في الساعة الـ 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.