موعد المواجهة النارية بين ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

يستعد فريقا ليفربول وأرسنال للقاء في مباراة قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة الصعبة بين فرق الدوري الإنجليزي.

يدخل فريق ليفربول المباراة بعد تعادله المخيب للآمال في مباراته الأخيرة أمام فريق تشيلسي، وسيسعى المدرب يورغن كلوب ولاعبوه لتحقيق الفوز للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى التي تؤهل لدوري أبطال أوروبا.

من جانبه، يدخل فريق أرسنال المباراة بعد فوزه الكبير على ليدز يونايتد في الجولة السابقة، وسيسعى المدرب ميكيل أرتيتا ولاعبوه لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات الحاسمة للحفاظ علي ترتيبهم في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

ستنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد المقبل 9 أبريل، وستقام المباراة على ملعب آنفيلد الشهير في مدينة ليفربول. وإليكم توقيت المباراة في بعض الدول العربية.

في المغرب وموريتانيا، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 مساءً.

في تونس والجزائر، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً.

في مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 5:30 مساءً.

في السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً.

في الإمارات وسلطنة عمان، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال:

سوف يتم بث مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنوات beIN Sports، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports Premium 1 كواحدة من القنوات الناقلة الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.