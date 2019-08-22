موعد المباراة المنتظرة بين الأهلى السعودي والعدالة في بطولة الدوري السعودي

يبحث الكثير من عشاق بطولة الدوري السعودي عن موعد مباراة الأهلى والعدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعتبر من أبرز المباريات التي سوف تلعب يوم غداً الخميس الموافق 22-08-2019، ويعتبر الأهلى السعودي من ابرز الفرق في بطولة الدوري السعودي، ويضم الفريق العديد من النجوم العربية والأجنبية والمحلية، ويعتبر الاهلى من أقوى المنافسين في بطولة الدوري السعودي، ويعتبر العدالة فريق السعودي قد تأهل من الدوري السعودي الدرجة الاولى، هذا ويسعى الفريق الأهلاوي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل المنافسة بكل قوة، حيث سوف ينافس كل من الأتحاد السعودي والهلال السعودي.

بطاقة مباراة الأهلى السعودي والعدالة

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الأهلى × العدالة

الجولة الاولى من بطولة الدوري السعودي قناة السعودية الرياضية 8:50 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

7:50 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

8:50 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين ملعب الجوهرة المشعة

التشكيلة المثالية الأهلى لمباراة العدالة

هذا وسيدخل المدرب الكرواتي ” مدرب فريق الأهلي السعودي ” المباراة بكل قوته من أجل الفوز في أولى مباريات الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يدخل المدرب الكرواتي المباراة أمام فريق العدالة السعودي في هذه التشكيلة :-

حارس المرمى : محمد العويس

خط الدفاع : حسين عبدالغني – محمد آل فتيل – زوكانوفيتش – عبدالله تارمين

خط الوسط : سلمان المؤشر – سوسزا – علي الأسمر – عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم : دجانيني تافاريس – دانييل أليكسيتش