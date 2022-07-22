موعد الكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشولنة والقنوات الناقلة

يلتقي فريقي ريال مدريد وبرشلونة كبار الأندية الكُرَوِيّة والعمالقة في مباراة الكلاسيكو الكرة الأسبانية ويأتي ذلك ضمن الجولة التحضيرية للموسم القادم التي يقضيها الناديين في الويلات المتحدة.

يتواجد كلا الفريقين فعليا في الولايات المتحدة وكان قد سبق للنادي الكتالوني خوض مباريتان سابقتان أما كبير أوروبا ريال مدريد فستكون المباراة أمام برشلونة هي أول مباراة له في الجولة التحضيرية.

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ومن المخطط له أن تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة التحضيرية التي تقام في الوايات المتحدة الأمريكية في صباح يوم الأحد 24 يوليو من الشهر الجاري في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية، كما ستقام المباراة في ملعب أليجيانت في الوليات المتحدة الأمريكية.

القوان الناقلة لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وسوف تقوم القناة الرسمية لنادي برشلونة الأسباني بنقل تام لمباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة التي ستقام في الولايات المتحدة.