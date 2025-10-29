موعد الاعلان عن جوائز IFFHS  بمشاركة صلاح

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم ” IFFHS ” إطلاق جوائز التصويت السنوي للأفضل فى العالم لعام 2025، على أن تحدد جميع التصنيفات بناءً على العام من يناير إلى ديسمبر 2025، وليس بناءً على الموسم.

لجنة التحكيم الدولية

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن لجنة التحكيم الدولية تضم أعضاء الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم “صحفيين رياضيين وخبراء كرة القدم” يمثلون 120 دولة من جميع قارات العالم.

وتابع البيان، إنه يتم تحديد جوائز فئات أفضل هدافي العالم، وتصنيف الأندية العالمية وأفضل الدوريات العالمية (للسيدات والرجال) من خلال إحصائيات الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم وسيتم الإعلان عنها بعد 15 يناير 2026.

ونوه البيان إلى أنه بالنسبة للفئات الأخرى أفضل حارس مرمى في العالم، أفضل حكم في العالم، أفضل لاعب شاب في العالم، أفضل لاعب في العالم، أفضل صانع ألعاب في العالم، أفضل مدرب نادي في العالم، أفضل مدرب وطني في العالم (للسيدات والرجال)، سيعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كل يوم عن المرشحين لعام 2025 من الفئات المختلفة للتصويت على أن تعلن النتائج بعد 10 ديسمبر 2025.

قائمة الـ 30 لاعباً

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ” IFFHS ” قد أعلن عن قائمة الـ 30 لاعباً المرشحين للفوز بجائزته لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وشملت القائمة النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومعه أشرف حكيمي وبيلنجهام وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي ورافينيا ولامين يامال نجم برشلونة.