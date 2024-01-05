موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة وجدول المباريات

يرغب الكثير من عشاق الكرة المستديرة في معرفة موعد افتتاح بطولة كأس افريقيا 2024، إذ يترقب جميع متابعي كرة القدم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام البطولة في دولة كوت ديفوار ويشارك في هذه البطولة حوالي 24 منتخب، كما تم تقسيم هذه المنتخبات إلى 6 مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويأتي على قائمة المنتخبات المشاركة منتخب مصر، والمغرب والسنغال، وتونس والجزائر ونيجيريا، والكاميرون، وسوف نتعرف على باقي التفاصيل فيما يلي

موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا

موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا

ينتظر الكثير من محبي كرة القدم خاصة في القارة السمراء انطلاق المراسم الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، إذ يلعب كلا من منتخب كوت ديفوار ضد نظيره غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية على ملعب الحسن واتارا الأولمبي الموجود في مدينة أبيدجان الإيفوارية، ويسعي كلا من المنتخبين على الفوز في المباراة، إذ تعد هذه المباراة هي عرس الافتتاح، بالأخص فريق كوت ديفوار باعتباره المستضيف للبطولة.

وتنطلق منافسات النسخة الرابعة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، ويلتقي منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا بيساو، إذ تحتوي المجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا على أربع منتخبات هما: منتخب كوت ديفوار، المنتخب النيجيري، غينيا الاستوائية، وغينيا بيساو، وتقام المباراة الافتتاحية على ملعب الحسن واتارا الموجود في العاصمة أبيدجان، ويسع هذا الملعب حوالي 60 ألف مشجع.

مواعيد مباريات مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023 pic.twitter.com/aRwz6YAgUY — Hany Ramzy هاني رمزي 4 (@HanyRamzyEGY) January 5, 2024

مواعيد مباريات المجموعة الأولي

تم عمل قرعة لاختيار المنتخبات في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، وتم تحديد المباريات كما يلي:

يلتقي كلا من منتخب كوت ديفوار ضد منتخب غينيا بيساو يوم السبت 13 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت كوت ديفوار.

كما يلعب المنتخب النيجيري ضد نظيره غينيا الإستوائية يوم الأحد 14 يناير في تمام الساعة 4 عصرا.

كذلك يلتقي منتخب غينيا الإستوائية ضد غينيا بيساو يوم الخميس 18 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرا.

يلعب منتخب كوت ديفوار ضد منتخب نيجيريا يوم الخميس 18 يناير في تمام الساعة 7 مساء.

كما يلتقي منتخب غينيا الإستوائية ضد كوت ديفوار يوم الاثنين 22 يناير في تمام الساعة 7.

كما يلعب منتخب غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم الاثنين الموافق 22 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

قيمة الجوائز

قيمة الجوائز المالية التي سيحصل عليها الفريق الفائز في كأس الأمم الإفريقية القادمة هي 7 مليون دولار فقط للفائز بالبطولة، وهو رقم يبدو قليلاً بالمقارنة مع الفرق التي تصل إلى نصف نهائي كأس العالم وتحصل على 25 مليون دولار.

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