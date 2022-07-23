أخبار الرياضة

موعد اختبارات نادي الزمالك للناشئين والبراعم شهر يوليو 2022

وليد الفقي

أعلن طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك عن موعد اختبارات نادي الزمالك 2022 بالنسبة لقطاع الناشئين والبراعم شهر 7 الجاري.

اختبارات الزمالك 2022

“تحت رعاية أكاديمية الأبطال” يعلن نادي الزمالك عن الاختبارات الصيفية في محافظة المنوفية على ملعب ساحة الأبطال بقرية سدود التابعة لمركز منوف.

تبدأ الاختبارات يوم الخميس القادم الموافق 28-7-2022، وذلك بحضور كابتن “طارق يحيى” رئيس قطاع الناشئين ورئيس لجنة الاختبارات في نادي الزمالك، وكابتن “أسامة حسن” نائب مدرسة الكورة وعضو اللجنة. وكابتن “مصطفى نجم” عضو اللجنة، وكابتن “محمد إبراهيم” عضو اللجنة، وكابتن “محمد صابر” عضو اللجنة.

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اختبارات نادي الزمالك

وذكر كابتن “شريف مخلوف” الراعي لاختبارات الزمالك في سدود، أن اختبارات الزمالك في محافظة المنوفية ليست سبوبة، والنادي بالفعل يحتاج إلى اللاعبين المميزين.

سعر استمارة الاختبارات 100 جنيهًا مائة جنيه فقط. للتواصل وشراء الاستمارة:

  • ٠١٢١١٣٩٣٩٢٩
  • ٠١٠١٣٩٣٨٦٩٨
كابتن شريف مخلوف
كابتن شريف مخلوف

العنوان: ملعب ساحة الأبطال في قرية سدود، مركز منوف، محافظة المنوفية.

المواليد المطلوبة: من مواليد 2014 حتى 2001.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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