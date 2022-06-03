موعد اختبارات النادي الأهلي 2022

النادي الأهلي أعلن عن مواعيد وأماكن اختبارات الناشئين والبراعم لموسم 2022/2023، وذلك من يوم 16 يونيو الجاري، حتى يوم 21 يونيو.

نادي الأهلي هو أحد أندية الدوري المصري الممتاز، ومن الأندية العريقة التي تنافس في البطولة الإفريقية. وحاز على عدد بطولات كبير جدًا.

أعلن النادي الأهلي منذ يوم عن موعد الاختبارات بالنادي، وسوف نخبركم بكل تفاصيل الاختبارات في الأهلي وسعر الاستمارة وخلافه.

مواعيد اختبارات الأهلي 2022

يبدأ الأهلي اختباراته في يوم 16-6-2022، نظام الاختبارات على ثلاث مراحل، كل مرحلة تكون لها أسبوع اختبارات. لكل مواليد يوم اختبار مخصص لها، وهذا على النحو التالي:

يوم 16 و 17 يونيو اختبارات البراعم مواليد 2013 و 2014 و 2015. والاختبار الثاني سيكون يوم 23-6-2022. والاختبار الثالث سيكون يوم 26-6-2022.

يوم 18 و 19 يونيو اختبارات البراعم لمواليد 2010 و 2011 و 2012. والاختبار الثاني يوم 24 يونيو، والثالث يوم 27 يونيو.

يوم 20 و 21 يونيو اختبارات الناشئين بالأهلي لمواليد 2007 و 2008 و 2009. والثاني يوم 25 يونيو، والثالث يوم 28 يونيو.

مكان اختبارات نادي الأهلي

اختبارات نادي الأهلي سوف تكون على ملاعب أكاديمية الأهلي بمدينة نصر في محافظة القاهرة، لجميع المواليد المذكورة أعلاه.

كم سعر استمارة الاختبار ومكان بيعها؟

يتم بيع استمارات الاختبار بالنادي الأهلي من يوم الخميس 9 يونيو القادم، الساعة 10 صباحًا، حتى نفاذ الكمية. سعر استمارة الاختبار هي 100 جنيه فقط.