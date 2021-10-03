موعد إنطلاق ومواجهات كراون جول القادم بالمملكة العربية السعودية والقنوات الناقلة 1443هـ

قررت مؤسسة المصارعة العالمية WWE بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه عن إقامة نهائيات بطولة ملك الحلبة وتاج الملكة في عرض كراون جول الذى سيتم إقامته بالمملكة العربية السعودية وذلك لعشاق المصارعة الحرة، وتم الإعلان عن إذاعة البطولة يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر حيث ستقام المواجهات في البوليفارد على ساحة مسرح محمد عبده وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية

مواجهات كراون جول المرتقبة في المملكة العربية السعودية

تم الإعلان عن المواجهات التى ستلعب يوم الجمعة وهى كالآتي :

سيث رولينز يواجه بوبى لاشلي

كيرت انجل يواجه دولف زيجلر

راى ميستريو يواجه راندى أورتن

جيف هاردى يواجه ذاميز

حامل اللقب بروك ليسنر يواجه كين فلاسكيز بطل الوزن الثقيل مرتين سابقتين

ومن المقرر أن يشارك أبطال المصارعة في المواجهات WWE مثل المصارع براى وايت و المصارع ذا نيو داى و المصارع اي جاى ستايلز و المصارع رومان رينز والمصارع السعودي منصور الفائز بالمواجه في باتل رويال في عرض السوبر شو داون الذى أقيم في جدة الموسم الماضي، كما تم الإعلان عن النزال الثلاثي على لقب سيدات سماكداون بين البطلات بيكي لينش والبطلة بيانكا بلير والبطلة ساشا بانكس

القنوات الناقلة على النيل سات لبطولة كراون جول

ومن المقرر أن يتم إذاعة البطولة على قمر النايل سات على القنوات الآتية :