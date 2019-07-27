موعد إنطلاق الدوري الجزائري 2019.2020

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أن إنطلاق الموسم الكروي لدوري المحترفين موبيليس بقسميه الأول والثاني سينطلق بداية من 15 أوت 2019، وبهذا سيكون الجمهور الرياضي على مسرح بطولة جديدة لمعرفة البطل فيها، ومعرفة عريسها الذي سيزف مع نهاية الموسم الكروي 2019-2020، حيث سيحتدم الصراع داخل الميدان وداخل رقعة المستطيل الأخضر بين اللاعبين في 18 فريقاً، منهم من يبحث عن اللقب كفريق شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة الذي يبحث عن الحفاظ على لقبه ووفاق سطيف العالمي.

وهناك أندية تبحث عن مرتبة مشرفة أو مرتبة مؤهلة لمنافسة قارية، مثل نادي بارادو وشباب قسنطينة، وهناك من يبحث على البقاء في قسم الكبار كالأندية الصاعدة حديثا إلى قسم الكبار كنجم مقرة وجمعية الشلف العائد مجددا للقسم الأول وإتحاد بسكرة، كما سيحتدم الصراع بين جنبات مسرح الصحافة للوصول إلى مصدر المعلومة، وبين الجمهور الكروي الذي سيحضر بقوة لمؤازرة فريقه أمام الفريق المنافسة، لذا على الجمهور الرياضي الشغوف لمتابعة مباريات فرقه عدم التحرك والبقاء ساكنين لرصد حركات لاعبيه بين جنبات مرمى الفرق الذي تنافس فريقه.

تحضيرات الفريق للموسم الكروي الجديد 2019-2020

كانت تحضيرات الفرق لهذا الموسم متباينة، نظرا للإمكانيات المادية لكل فريق فنادي مولودية الجزائر حضر هذا الموسم ببولونيا، أما فريق شبيبة القبائل فيحضر بفرنسا، ونادي بارادو في سلوفينيا، وإكتفى إتحاد العاصمة بالتربس في تونس، وعديد الأندية الأخرى بالتحضير في الجزائر.