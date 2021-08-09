موعد إعلان صفقة انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي والمدة التي سيقضيها برفقة زميله نيمار

أصبح جميع جماهير وعشاق كرة القدم في حيرة من أمرهم حول النادي القادم الذي سيلجأ إليه اللاعب الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي بعد رحيله من فريق السابق الإسباني برشلونة بشكل رسمي، حيث يبحث جميع عشاق رياضة كرة القدم الآن عن جميع الأخبار المتعلقة باللاعب الأرجنتيني ميسي وخاصة بعد أن ظهرت العديد من التقارير الصحفية الأرجنتينية التي تؤكد أنه خلال الساعات القادمة سيكون اللاعب ليونيل ميسي ضمن صفوف النادي الفرنسي الكبير باريس سان جيرمان مما يعني ذلك أنه مع بداية الموسم الجديد 2021 – 2022 سيكون برفقه صديقة البرازيلي نيمار، ومن هنا أصبحت كافة الجماهير الكروية سواء في مصر أو الوطن العربي أو العالم أجمع تبحث عن أخبار اللاعب ليونيل ميسي، خاصة بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللاعب يوم أمس ليودع نادي برشلونة الإسباني.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الأرجنتينية عن الموعد المنتظر بشأن تقديم ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كلاعب بشكل رسمي ضمن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم أمس الأحد كشف فيه اللاعب ميسي عن عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد تعاقده مع ناديه السابق.

كما أن هناك ملايين المتابعين الذي يبحثون الآن عن موعد انضمام اللاعب ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي وما هي مدة العقد الذي سيوقعه اللاعب ميسي مع نادي باريس للاستفادة من خبراته الكروية، وما هي القيمة التي سيحصل عليها مقابل تقديم خبراته الكروية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا ما سنتحدث عنه في الأسطر التالية.

أكدت بعض التقارير الصحفية الأرجنتينية اليوم الإثنين أنه خلال الساعات القليلة القادمة سيتم الانتهاء من صفقة انضمام اللاعب ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، وأن المحامي الخاص بليونيل ميسي سوف يصل إلى إدارة باريس سان جيرمان من أجل إكمال الصفقة، إضافة إلى ذلك أكدت التقارير الصحفية أن اللاعب ميسي سوف يوقع مع نادي باريس سان جيرمان حتى عام 2023 مع احتمالية التجديد حتى عام 2024، كما ان اللاعب سيحصل على مبلغ 35 مليون يورو كراتب سنوي، بما فيها الإضافات.

كما أفادت التقارير الصحفية أيضا أنه فور انتهاء محامي ليونيل ميسي من إتمام الصفقة في مدينة نيس الفرنسية خلال ساعات فقط سيصل ميسي إلى النادي، ومن المقرر أيضا أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة غداً الثلاثاء الموافق 10 أغسطس، ليبدأ الموسم الجديد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرفقة اللاعب البرازيلي “نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور”