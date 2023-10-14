أخبار الرياضة

موعد أولى مباريات الهلال السعودي في ملعبه الجديد “المملكة أرينا”

عمر عبد العزيز أحمد

فجرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن موعد أولى مباريات فريق الهلال في ملعبه الجديد “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض، مع اكتمال جاهزيته بصورة تامة.

موعد أولى مباريات الهلال في المملكة أرينا

ملعب المملكة أرينا - المصدر: صحيفة صدى

موعد أولى مباريات الهلال في المملكة أرينا

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي “أحمد العجلان” فمن المتوقع أن يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الهلال مشواره في ملعب المملكة ارينا، خلال شهر يناير المقبل بعد اكتمال جاهزيته.

وواصل العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “سيكون الملعب بمواصفات مختلفة، وستكون إضاءته هي الأقوى في الملاعب السعودية، كما ستكون تجربة النقل التلفزيوني مختلفة بفضل التجهيزات المميزة لأماكن الكاميرات وعددها”.

الهلال يواجه الخليج في دوري روشن 2023/2024

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف المنافسات بالموسم الرياضي الحالي 2023/2024.

وسيلاقي الهلال ضيفه فريق الخليج، يوم الجمعة المقبل، والموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري 2023 ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين بالموسم الحالي 2023/2024.

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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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