موعد أولى مباريات الهلال السعودي في ملعبه الجديد “المملكة أرينا”

فجرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن موعد أولى مباريات فريق الهلال في ملعبه الجديد “المملكة أرينا” بالعاصمة الرياض، مع اكتمال جاهزيته بصورة تامة.

ملعب المملكة أرينا - المصدر: صحيفة صدى

موعد أولى مباريات الهلال في المملكة أرينا

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي “أحمد العجلان” فمن المتوقع أن يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الهلال مشواره في ملعب المملكة ارينا، خلال شهر يناير المقبل بعد اكتمال جاهزيته.

وواصل العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”: “سيكون الملعب بمواصفات مختلفة، وستكون إضاءته هي الأقوى في الملاعب السعودية، كما ستكون تجربة النقل التلفزيوني مختلفة بفضل التجهيزات المميزة لأماكن الكاميرات وعددها”.

من المتوقع أن يبدأ #الهلال مشواره في ملعب “ المملكة ارينا " في شهر يناير المقبل بعد اكتمال جاهزيته، حيث سيكون الملعب بمواصفات مختلفه وستكون إضاءته هي الأقوى في الملاعب السعودية، كما ستكون تجربة النقل التلفزيوني مختلفة بفضل التجهيزات المميزة لأماكن الكاميرات وعددها . pic.twitter.com/KRSryTCPgr — أحمد العجلان (@ahmad2man) October 14, 2023

الهلال يواجه الخليج في دوري روشن 2023/2024

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، تدريباته الاعتيادية استعدادًا لاستئناف المنافسات بالموسم الرياضي الحالي 2023/2024.

وسيلاقي الهلال ضيفه فريق الخليج، يوم الجمعة المقبل، والموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري 2023 ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين بالموسم الحالي 2023/2024.